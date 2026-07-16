ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ειδήσεις
17:20 - 16 Ιουλ 2026

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σήμερα, Πέμπτη (16/7), αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ σε Ίλιον, Λάρισα και Χαϊδάρι, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2026.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2025-2026».

Η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων θα διαρκέσει από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους πενήντα ευρώ (50 €).

Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), με την επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2026 - 17:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά δικλίδες ασφαλείας από Ελλάδα και ακόμη τέσσερις χώρες για τα κέντρα επιστροφής
Ειδήσεις

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά δικλίδες ασφαλείας από Ελλάδα και ακόμη τέσσερις χώρες για τα κέντρα επιστροφής

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
Ειδήσεις

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
Ειδήσεις

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Ειδήσεις

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία
Εργασιακά

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:07

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 16:03

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:56

Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:52

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Οικονομία
16/07/2026 - 15:47

Ανάπτυξη με... αστερίσκους: Το ΙΟΒΕ βλέπει ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την επόμενη διετία

Αυτοδιοίκηση
16/07/2026 - 15:36

Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 15:27

Τι θυσία έχετε κάνει για να βρεθείτε σε metal συναυλία; Οι fans των Pantera στο Release Athens Festival αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.)

Οικονομία
16/07/2026 - 15:25

Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 15:17

ΕΚΟ Charge&Go: Συνεργασία-πρότυπο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Ναυτιλία
16/07/2026 - 15:05

Κικίλιας: Περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια στη Ραφήνα – Διαβούλευση για το μέλλον του λιμανιού το φθινόπωρο

Ναυτιλία
16/07/2026 - 14:58

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 14:52

Naval Group Hellas: Συνεργασία με θυγατρική της ΔΕΗ στη συντήρηση των νέων φρεγατών FDI

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:47

Ρωσία: Δε διαφαίνεται άμεση πιθανότητα επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

Οικονομία
16/07/2026 - 14:47

Παπαθανάσης: Δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων κατά 30% για το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ