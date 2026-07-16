Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καλέσει την Ισπανία και την Ουγγαρία να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις τους, με στόχο την ενίσχυση των εγγυήσεων που αφορούν τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το POLITICO, στην ετήσια Έκθεσή της για το Κράτος Δικαίου, η εκτελεστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί κριτική στην Ισπανία, επισημαίνοντας ότι έχει σημειώσει μόνο περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά την αυστηροποίηση των κανόνων για τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ανώτερων δημόσιων αξιωματούχων.

Παρότι η κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει καταθέσει σχέδιο νόμου για τη Δημόσια Ακεραιότητα και έχει υιοθετήσει ένα Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η Επιτροπή εκτιμά ότι η «πρακτική εφαρμογή» του ισχύοντος πλαισίου δεν έχει βελτιωθεί. Για τον λόγο αυτό ζητεί αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης ενός ανεξάρτητου εποπτικού φορέα με ουσιαστικές ερευνητικές και κυρωτικές αρμοδιότητες.

Να σημειωθεί ότι η έκθεση, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή, δημοσιεύεται κάθε χρόνο και αξιολογεί το επίπεδο συμμόρφωσης και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αρχές του κράτους δικαίου, διατυπώνοντας παράλληλα σχετικές συστάσεις.

Η δημοσιοποίησή της έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση ισπανικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία δημόσιοι λειτουργοί δημιούργησαν παράτυπα θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα για τον αδελφό του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Νταβίντ Σάντσεθ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του αποτελούν στόχο πολιτικά υποκινούμενων δικαστικών ενεργειών, κατηγορώντας συντηρητικούς δικαστές ότι εφαρμόζουν πρακτικές «νομικού πολέμου».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει επίσης περιορισμένη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη ρύθμιση του λόμπινγκ, σημειώνοντας ότι το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της διαφάνειας στις δραστηριότητες άσκησης επιρροής δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το ισπανικό κοινοβούλιο. Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να ολοκληρώσει τη σχετική νομοθετική διαδικασία, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία υποχρεωτικού δημόσιου μητρώου λομπιστών.

Κριτική και στην Ουγγαρία

Η Ουγγαρία βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Επιτροπής, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά τη διαφάνεια στην κατανομή των υποθέσεων στα δικαστήρια πρώτου βαθμού, ούτε έχουν υπάρξει περαιτέρω εξελίξεις για τη διασφάλιση ότι οι αυξήσεις αποδοχών των δικαστών, των εισαγγελέων και του δικαστικού προσωπικού εφαρμόζονται με οργανωμένο και θεσμοθετημένο τρόπο.

Η Επιτροπή επικρίνει επίσης την απουσία νέου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων λόμπινγκ και του φαινομένου των «περιστρεφόμενων θυρών», δηλαδή της εναλλαγής προσώπων μεταξύ δημόσιων αξιωμάτων και ιδιωτικών συμφερόντων που μπορεί να δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων. Για τον λόγο αυτό καλεί τη Βουδαπέστη να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύσει το σύστημα ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης.

Όπως επισημαίνεται, τα συμπεράσματα της έκθεσης δημοσιοποιούνται ενώ ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, έχει δεσμευθεί να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και να βελτιώσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Παρότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένους τομείς -όπως η μεταρρύθμιση του συστήματος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και ορισμένα μέτρα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών- επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες και καλεί τη νέα ουγγρική κυβέρνηση να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.