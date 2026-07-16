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ΥΠΑΑΤ- ΑΑΔΕ: Παράταση υποβολής δηλώσεων πρώτης φάσης έως τις 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
23:01 - 16 Ιουλ 2026

ΥΠΑΑΤ- ΑΑΔΕ: Παράταση υποβολής δηλώσεων πρώτης φάσης έως τις 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Παράταση έως και την 31η Ιουλίου 2026 δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου έως και 30 Ιουνίου 2026, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί. Η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο θα πραγματοποιηθεί έως τις 10 Αυγούστου 2026. Να σημειωθεί ότι θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο καταβολές και ειδικότερα  έως 31Αυγούστου για τη δεύτερη περίοδο υποβολής και έως 25 Σεπτεμβρίου για την τρίτη περίοδο υποβολής.

Τονίζεται επίσης ότι:

• ⁠για παραστατικά που εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2026, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 31 Ιουλίου 2026, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026·
• για παραστατικά που εκδόθηκαν από 15.03.2026 έως 30.06.2026 υποβάλλεται αίτηση από 05.08.2026 έως και 21.08.2026, εφόσον έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ από 01.07.2026 έως 31.07.2026.
• ⁠για παραστατικά που εκδόθηκαν από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 7 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

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