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Η νεότερη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Μυρτώ Κοροβέση
Πολιτική
09:55 - 16 Ιουλ 2026

Η νεότερη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Μυρτώ Κοροβέση

Reporter.gr Newsroom
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Το μπαράζ παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ φέρνει νέα πρόσωπα στη Βουλή, ανάμεσα στα οποία και το νεότερο από όλα στην παρούσα σύνθεση του κοινοβουλίου.

Η Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα που άφησε ο Γιώργος Καραμέρος, ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023, καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα.

Η κα. Κοροβέση ανήκει ωστόσο πλέον στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη και έτσι είναι ανεξάρτητη βουλευτής.

Αξίζει να σημειώσουμε, πάντως, πως είναι το πιο νεαρό πρόσωπο στη Βουλή και μέχρι τις εκλογές. Δεν έχει κλείσει καν τα 30, καθώς είναι γεννημένη το 1997.

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Η Μυρτώ Κοροβέση είναι δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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