Ώρα αποφάσεων και έργων για τη λειψυδρία

Ενώ η συζήτηση για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη συνεχίζεται, άνευ ουσιαστικού λόγου, αναδεικνύονται διάφορα άλλα θέματα και φανερώνουν μία πραγματικότητα.

Αυτή είναι ότι τα πραγματικά προβλήματα παραμένουν και σε πολλές περιπτώσεις είναι πιεστικά και υπερβαίνουν σε σοβαρότητα ακόμη και αυτό της ακρίβειας, που ταλαιπωρεί μεγάλα τμήματα της κοινωνίας.

Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι και η λειψυδρία, για την οποία πραγματοποιούνται συσκέψεις και εξετάζονται λύσεις εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, δίχως όμως να έχει προχωρήσει κάποιο σχέδιο. Γα την Παρασκευή (24/10) ήταν προγραμματισμένη άλλη μία σύσκεψη συναρμοδίων στο Μέγαρο Μαξίμου, όμως είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το θέμα έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος και κάπου πρέπει να τελειώνουν οι συσκέψεις και να ξεκινούν οι ενέργειες…