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Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ
Ανεμοδείκτης
14:43 - 14 Ιουλ 2026

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ασχέτως εκλογικού σχεδιασμού, είναι φανερό σε ό,τι κάνει η κυβέρνηση, ότι (σχεδόν) μόνο τις κάλπες έχουν στο μυαλό τους στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς.

Ένα από τα ασφαλώς προεκλογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν πομπωδώς (και με κάπως ασύμμετρη προσδοκία, είναι η αλήθεια), ήταν και η μείωση στην βενζίνη και το ντίζελ, κατά 10 και πέντε λεπτά ανά λίτρο, αντίστοιχα.

Όμως, η συγκυρία ήλθε για μία ακόμη φορά να επιβληθεί στα σχέδια και τις προθέσεις, αφού η λήξη της εκεχειρίας στον Κόλπο και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, εκτόξευσαν και πάλι τις τιμές του μπρεντ και αυτό αναμένεται να επιδράσει στις τιμές των καυσίμων στην αντλία και, λογικά, να ματαιώσει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Είναι αυτά τα άτιμα τα γεγονότα και τα συμβάντα που δεν υποτάσσονται στις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις…

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 15:51
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