ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στρέφουν κατά του Μαξίμου

Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των ποινικών διώξεων που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύουν νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, υποστήριξε ότι οι δικαστικές κινήσεις επιβεβαιώνουν, όπως ανέφερε, τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης σχετικά με τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και τον τρόπο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για πρακτικές που, κατά την εκτίμησή του, συνδέονται με πελατειακές λογικές και φαινόμενα διαφθοράς, τονίζοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα πολιτικής ευθύνης.

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μεταθέτει το βάρος της πολιτικής αντιπαράθεσης στην αντιπολίτευση, όταν –όπως ανέφερε– βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

Με τις δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να ανεβάσει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και να τροφοδοτεί τη σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.

Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο.

Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».

ΣΥΡΙΖΑ: Καταρρέει το αφήγημα για διαχρονικές παθογένειες

Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οπως αναφέρει, «καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών». Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους.

Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου.

Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας».