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Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη
Πολιτική
15:47 - 15 Ιουλ 2026

Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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«Ανάπτυξη χωρίς ισχυρούς θεσμούς δεν μπορείς να έχεις. Και η διαφθορά είναι ένας φόρος που έχει επιβάλει στην κοινωνία ο Πρωθυπουργός για να κερδίζουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι οργανωτές αυτού του πελατειακού συστήματος διαφθοράς», τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Κόκκινο 105,5.

Στον απόηχο στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι "το πολιτικό σύστημα όπως σήμερα καταγράφεται στη Βουλή έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από την ημερομηνία των προηγούμενων εκλογών", τονίζοντας παράλληλα ότι "η Βουλή είναι κάτι πολύ σημαντικό και εκεί πέρα δίνονται μάχες. Εκεί μπορείς να πιέσεις, εκεί μπορείς να ελέγξεις τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Άρα, μου κάνει εντύπωση που κόμματα νεοπαγή λένε απαξιωτικά ότι η Βουλή είναι ελάσσονος σημασίας ως βάθρο της δημοκρατίας. Για εμάς είναι ένα κρίσιμο βάθρο και γι' αυτόν τον λόγο εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε τα κοινοβουλευτικά εργαλεία, για να μπορούμε και να αξιολογούμε τις κυβερνήσεις, να προτείνουμε λύσεις και να αναδεικνύουμε τη γύμνια της πολιτικής της".

Σχετικά με τον ξεκάθαρο ισχυρισμό του Ταλ Ντίλιαν ότι πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια "κυβέρνηση η οποία δεν απαντά σε ό,τι δεν της αρέσει. Είναι η γραμμή Γεωργιάδη "έχω 155, άρα δεν με νοιάζει τίποτα” και Αβραμόπουλου ότι "κανένας κερατάς δεν θα με ελέγξει”" και εξήγησε:

"Ρωτάμε τον Πρωθυπουργό για την κυβέρνηση να πάρουν θέσεις για τη συνέντευξη Δημητριάδη και για τα περί αφεντικού που τρώει σφαίρα και την εικόνα Κόζα Νόστρα που ο ίδιος φιλοτέχνησε με την κυβέρνηση. Δεν απαντά η κυβέρνηση.

Ρωτάμε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για τις δηλώσεις του Ντίλιαν. Δεν απαντά η κυβέρνηση.

Ρωτάμε την κυβέρνηση για το αν συμφωνεί με τις δηλώσεις του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του δημάρχου Άργους, που προσέβαλε τα ΑμΕΑ αλλά και τη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι θεωρεί περιττή την προφυλάκιση των δύο ενστόλων οι οποίοι, όπως φαίνεται, προφανώς και έχουν λειτουργήσει όχι επιμελώς. Δεν απαντάει η κυβέρνηση.

Έχουμε κάνει δύο φορές ανακοίνωση ως αξιωματική αντιπολίτευση για το μεγάλο ζήτημα της παραβίασης του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων και την κα. Ζαχαράκη. Δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση.

Δεν νιώθουν ούτε την ανάγκη ούτε την υποχρέωση που έχουν θεσμικά να λογοδοτούν για αυτά που συμβαίνουν και κάνουν απλά ότι δεν ακούν αυτά που τους ρωτούν, διότι έτσι θεωρούν ότι θα ξεχαστούν. Και, δυστυχώς, κάποιες φορές τους περνάει και ξεχνιούνται".

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε πως από τις επαφές των στελεχών του ΠΑΣΟΚ με τους ανθρώπους της ελληνικής κοινωνίας "εισπράττουμε ότι ο κόσμος θέλει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Διότι δεν αντέχει άλλο να παραμένει αυτή η κυβέρνηση, να διευρύνονται οι ανισότητες, να μην έχουμε οικονομική ανάπτυξη διατηρήσιμη στο μέλλον, να παραβιάζονται οι θεσμοί, να έχουμε ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν άλλαξε ενώ έβρεξε δισεκατομμύρια.

Έχει, δε, αυξηθεί και η ευαισθησία σε σχέση με τους θεσμούς. Οι θεσμοί δεν είναι ξέχωροι από την οικονομία. Ανάπτυξη χωρίς ισχυρούς θεσμούς δεν μπορείς να έχεις. Και η διαφθορά είναι ένας φόρος που έχει επιβάλει στην κοινωνία ο Πρωθυπουργός για να κερδίζουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι οργανωτές αυτού του πελατειακού συστήματος διαφθοράς".

Απαντώντας στην κυβερνητική "λάσπη" περί ακοστολόγητων μέτρων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου υπενθύμισε ότι "ο Πρωθυπουργός το 2018, όταν τον ρωτούσαν πόσο κοστολογεί τις φοροελαφρύνσεις που έταζε, δεν τις κοστολόγησε. Έλεγε ότι τα χρήματα θα βρεθούν από το συμμάζεμα του κράτους και όχι από τα πλεονάσματα. Ως συμμάζεμα του κράτους εννοούσε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς μοιρασιάς μέσω των απευθείας αναθέσεων ή των αδιαφανών διαγωνισμών, ενώ προφανώς συνέχισε και τα θηριώδη πλεονάσματα εκτοξεύοντας τα μέσα από την φορομπηχτική πολιτική, κυρίως μέσα από την έμμεση φορολογία".

Ξεκαθάρισε πως το πακέτο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ "καλύπτεται από τον ήδη υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο τον οποίο η κυβέρνηση ορίζει στα 2,2 δισ. τον Δεκέμβρη", εξηγώντας:

"Εμάς το πρόγραμμά μας είναι μέχρι στιγμής 1,1 δισ. οι παρεμβάσεις στις συντάξεις και 750 εκατ. ο 13ος μισθός. Και μένουν και ακόμα 400 εκατ. για άλλες πολιτικές, όπως είναι η στέγαση. Και έχουμε προτείνει, μάλιστα, μέτρα για το πώς μπορεί να αυξηθεί η εισπραξιμότητα. Σήμερα, για παράδειγμα, στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μόνο 11,1%. Με τις 120 δόσεις, όπως προτείνουμε, θα αυξηθεί, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν.

Αλλά δεν το υιοθετούν γιατί θέλουν να στραγγαλίσουν την μικρομεσαία επιχείρηση, όπως τους είχε προτείνει η έκθεση Πισσαρίδη. Για αυτούς η προτεραιότητα είναι τα καρτέλ και οι μεγάλες εταιρείες, όπου φάνηκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτούς υπηρετεί η κυβέρνηση".

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει την εικόνα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως ο ελληνικός λαός στις επερχόμενες εθνικές εκλογές "αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, θα έχει πολλές επιλογές. Αν θέλει, όμως, να γίνει πράξη η κυβερνητική πολιτική αλλαγή, με ένα πρόσημο προοδευτικό, έχει μόνο μία: το ΠΑΣΟΚ".

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