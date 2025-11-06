Δεν θα είναι και φθηνή η «Ιθάκη» του Τσίπρα
Ανεμοδείκτης
13:05 - 06 Νοε 2025

Άγγελος Κωβαίος
Η στιγμή πλησιάζει και η αγωνία (όσων την είχαν) τελειώνει: στις 24 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη για το αναγνωστικό κοινό η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Από τα πρώτα ενημερωτικά δελτία του εκδοτικού οίκου Gutenberg κατανοεί κανείς ότι δεν θα πρέπει να αναμένει και πολλά διαφορετικά από τον πρώην Πρωθυπουργό από όσα είναι ήδη γνωστά όλα αυτά τα χρόνια. Και πάντως, η αυτοκριτική κατά πάσα βεβαιότητα δεν θα είναι το βασικό στοιχείο.

Πέραν αυτών πάντως, για όσους αναμένουν την έκδοση, ίσως είναι χρήσιμες ορισμένες πληροφορίες. Όπως ότι το βιβλίο θα έχει 762 σελίδες και θα κοστίζει 28 ευρώ. Δεν το λες ευσύνοπτο, ούτε και φθηνό. Μένει να φανεί αν τελικά η «Ιθάκη» θα είναι καλοτάξιδη…

