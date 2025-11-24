Θα πάει η Γκίλφοϊλ στην παρουσίαση του Τσίπρα;

Με την επίσημη κυκλοφορία της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά μία νέα πολιτική φάση, αφού κατά τα αναμενόμενα, ο συγγραφέας και πρώην Πρωθυπουργός, κάποια στιγμή, σχετικά σύντομα θα αποκαλύψει και τα σχέδια του, αν δηλαδή θα ιδρύσει και νέο κόμμα, με ποιους θα συνεργαστεί και πολλά άλλα.

Το επόμενο βήμα θα είναι φυσικά η παρουσίαση του βιβλίου, που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου στο «Παλλάς». Αναμένεται κοσμοσυρροή και, πιθανότατα, διάφορα ευτράπελα, αφού στην εκδήλωση λογικά θα τρέξουν διάφοροι και διάφορες από το ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΕΑΡ και αλλά αποκόμματα, που θα ονειρεύονται να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Τσίπρα.

Επειδή όμως φαίνεται ότι αυτή θα είναι η κατ’ εξοχήν κοσμο-πολιτική εκδήλωση της περιόδου, ήδη συζητείται το αν θα παρευρεθεί σε αυτήν το πρόσωπο των ημερών, που δεν είναι άλλο από την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Λογικά θα έχει προσκληθεί και είτε πάει στο «Παλλάς», είτε όχι, θα έχει τη σημασία του…