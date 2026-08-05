Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Η Flexopack γνωστοποίησε ότι από τις 7 Αυγούστου 2026 θα ξεκινήσει στην Euronext Athens η διαπραγμάτευση 82.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, οι οποίες προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 44.496 ευρώ.

Η έκδοση των νέων τίτλων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από 20 δικαιούχους. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη διοίκησης και εργαζόμενοι της εταιρείας. Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 3 ευρώ ανά μετοχή, βάσει των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2023 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2024.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Flexopack στις 31 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 4 Αυγούστου 2026, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6131916.

Στις 5 Αυγούστου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των 82.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση.

Με απόφαση της Flexopack, οι νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στην Euronext Athens από τις 7 Αυγούστου 2026. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης της μετοχής θα καθοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Euronext Athens και την υπ’ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αγοράς, όπως ισχύει.

Παράλληλα, οι νέοι τίτλοι θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ώστε να είναι διαθέσιμοι προς διαπραγμάτευση από την ημερομηνία εισαγωγής τους.