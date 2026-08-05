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Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&amp;P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX
Χρηματιστήρια
16:40 - 05 Αυγ 2026

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street κινείται εκ νέου ανοδικά την Τετάρτη, με τους δείκτες Dow Jones και S&P 500 να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις της SpaceX και της Advanced Micro Devices (AMD).  

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά περίπου 500 μονάδες ή 1%, διαμορφούμενος στις 54.600 μονάδες. Ο S&P 500 κερδίζει 0,58% και κινείται στις 7.780 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,24%, φτάνοντας τις 26.650 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η SpaceX, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 12% μετά τη δημοσίευση των πρώτων οικονομικών αποτελεσμάτων της ως εισηγμένης εταιρείας. Ο όμιλος του Έλον Μασκ γνωστοποίησε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του δεύτερου τριμήνου εκτινάχθηκαν στα 18,4 δισ. δολάρια, ποσό έξι φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο περσινό διάστημα και πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Απώλειες καταγράφει και η AMD, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 5%, παρά το γεγονός ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της ξεπέρασαν οριακά τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Αντίθετα, η Disney κινείται ανοδικά κατά 2,5%, καθώς τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, η αμερικανική κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το Στενό του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποδηλώνει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές καταγράφουν άνοδο μετά την ανακοίνωση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές ροές στην περιοχή, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση, σύμφωνα με το Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 1,51 δολάρια ή 1,9%, στα 80,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κερδίζει 90 σεντς ή 1,19%, διαμορφούμενο στα 76,67 δολάρια.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ εμφάνισε μεγαλύτερη επιβράδυνση από την αναμενόμενη. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της ADP, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δημιούργησαν τον Ιούλιο 44.000 νέες θέσεις εργασίας, έναντι 98.000 τον Ιούνιο.

Το αποτέλεσμα ήταν αισθητά χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν περίπου 75.000 νέες προσλήψεις. Η καθαρή αύξηση προήλθε αποκλειστικά από τον κλάδο των υπηρεσιών, όπου δημιουργήθηκαν 47.000 νέες θέσεις, ενώ στις επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών σημειώθηκε μείωση κατά 3.000 θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός αύξησης των αποδοχών για όσους παρέμειναν στην ίδια εργασία διατηρήθηκε στο 4,4% σε ετήσια βάση. Για τους εργαζόμενους που άλλαξαν εργοδότη, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 7%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2025.

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