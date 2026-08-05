Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Απροσδόκητη άνοδο στην κερδοφορία της σημείωσε η Paramount Skydance το δεύτερο τρίμηνο, με βασικό μοχλό ανάπτυξης την υπηρεσία streaming, ενώ παράλληλα τα οφέλη από τη μείωση του κόστους που προέκυψε μετά τη συγχώνευση της περασμένης χρονιάς συνεχίζουν να ενισχύουν τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Η μητρική των CBS και MTV ανακοίνωσε ότι τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 1,1 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 1% και ανήλθε στα 6,9 δισ. δολάρια, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η άνοδος των εσόδων από το streaming και τις τηλεοπτικές παραγωγές αντιστάθμισε την πτώση κατά 9% που καταγράφηκε στα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Paramount προχώρησε πέρυσι σε συγχώνευση με τη Skydance Media του Ντέιβιντ Έλισον και έκτοτε εφαρμόζει πρόγραμμα περικοπών θέσεων εργασίας. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι έχει ήδη εξασφαλίσει ετήσια εξοικονόμηση κόστους άνω των 2,7 δισ. δολαρίων από τη συμφωνία και εκτιμά ότι θα επιτύχει τον στόχο των 3 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA του συνόλου του έτους, τα οποία πλέον αναμένει να διαμορφωθούν μεταξύ 3,8 και 3,9 δισ. δολαρίων, επίπεδο που βρίσκεται εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

«Όλα όσα θέσαμε σε εφαρμογή αρχίζουν να αποδίδουν», δήλωσε σε συνέντευξή του ο COO, Άντι Γκόρντον.

Η Paramount στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην εξαγορά της ανταγωνίστριας Warner Bros. Discovery, σε μια συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και με προσφυγή από 12 πολιτείες, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί τον Μάρτιο.

Σε περίπτωση που η Paramount δεν ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Warner Bros. έως τις 30 Σεπτεμβρίου, θα ενεργοποιηθεί ρήτρα καθυστέρησης ύψους 650 εκατ. δολαρίων ανά τρίμηνο.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωνε πτώση 1,2% στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης.

Σε επιστολή του προς τους μετόχους, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount ανέφερε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Οι ισχυρισμοί στην εκκρεμή αντιμονοπωλιακή προσφυγή δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της σημερινής, εξαιρετικά ανταγωνιστικής αγοράς ψυχαγωγίας», έγραψε.

Στον κλάδο των τηλεοπτικών μέσων, ο οποίος περιλαμβάνει δίκτυα όπως το Nickelodeon και το Comedy Central, η Paramount κατέγραψε προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street για 833 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, τα διαφημιστικά έσοδα μειώθηκαν κατά 14%.

Τα κέρδη από τη δραστηριότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης (streaming) αυξήθηκαν κατά 44%, φτάνοντας τα 366 εκατ. δολάρια. Η πλατφόρμα Paramount+ αριθμούσε σχεδόν 82 εκατομμύρια συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 80 εκατομμύρια.

Ο τομέας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών της εταιρείας επέστρεψε στην κερδοφορία, εμφανίζοντας κέρδη 36 εκατ. δολαρίων, χάρη στην αύξηση των εσόδων από παραχωρήσεις αδειών χρήσης περιεχομένου.

Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από τις κινηματογραφικές αίθουσες υποχώρησαν, η Paramount σημείωσε ότι το πρόγραμμα ταινιών της κινήθηκε καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, με σημαντική συμβολή από τη νέα ταινία «Scary Movie».