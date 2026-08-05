ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους
Επιχειρήσεις
17:56 - 05 Αυγ 2026

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Απροσδόκητη άνοδο στην κερδοφορία της σημείωσε η Paramount Skydance το δεύτερο τρίμηνο, με βασικό μοχλό ανάπτυξης την υπηρεσία streaming, ενώ παράλληλα τα οφέλη από τη μείωση του κόστους που προέκυψε μετά τη συγχώνευση της περασμένης χρονιάς συνεχίζουν να ενισχύουν τα αποτελέσματα της εταιρείας.  

Η μητρική των CBS και MTV ανακοίνωσε ότι τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 1,1 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 1% και ανήλθε στα 6,9 δισ. δολάρια, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η άνοδος των εσόδων από το streaming και τις τηλεοπτικές παραγωγές αντιστάθμισε την πτώση κατά 9% που καταγράφηκε στα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Paramount προχώρησε πέρυσι σε συγχώνευση με τη Skydance Media του Ντέιβιντ Έλισον και έκτοτε εφαρμόζει πρόγραμμα περικοπών θέσεων εργασίας. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι έχει ήδη εξασφαλίσει ετήσια εξοικονόμηση κόστους άνω των 2,7 δισ. δολαρίων από τη συμφωνία και εκτιμά ότι θα επιτύχει τον στόχο των 3 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA του συνόλου του έτους, τα οποία πλέον αναμένει να διαμορφωθούν μεταξύ 3,8 και 3,9 δισ. δολαρίων, επίπεδο που βρίσκεται εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

«Όλα όσα θέσαμε σε εφαρμογή αρχίζουν να αποδίδουν», δήλωσε σε συνέντευξή του ο COO, Άντι Γκόρντον.

Η Paramount στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην εξαγορά της ανταγωνίστριας Warner Bros. Discovery, σε μια συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και με προσφυγή από 12 πολιτείες, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί τον Μάρτιο.

Σε περίπτωση που η Paramount δεν ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Warner Bros. έως τις 30 Σεπτεμβρίου, θα ενεργοποιηθεί ρήτρα καθυστέρησης ύψους 650 εκατ. δολαρίων ανά τρίμηνο.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωνε πτώση 1,2% στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης.

Σε επιστολή του προς τους μετόχους, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount ανέφερε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Οι ισχυρισμοί στην εκκρεμή αντιμονοπωλιακή προσφυγή δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της σημερινής, εξαιρετικά ανταγωνιστικής αγοράς ψυχαγωγίας», έγραψε.

Στον κλάδο των τηλεοπτικών μέσων, ο οποίος περιλαμβάνει δίκτυα όπως το Nickelodeon και το Comedy Central, η Paramount κατέγραψε προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street για 833 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, τα διαφημιστικά έσοδα μειώθηκαν κατά 14%.

Τα κέρδη από τη δραστηριότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης (streaming) αυξήθηκαν κατά 44%, φτάνοντας τα 366 εκατ. δολάρια. Η πλατφόρμα Paramount+ αριθμούσε σχεδόν 82 εκατομμύρια συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 80 εκατομμύρια.

Ο τομέας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών της εταιρείας επέστρεψε στην κερδοφορία, εμφανίζοντας κέρδη 36 εκατ. δολαρίων, χάρη στην αύξηση των εσόδων από παραχωρήσεις αδειών χρήσης περιεχομένου.

Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από τις κινηματογραφικές αίθουσες υποχώρησαν, η Paramount σημείωσε ότι το πρόγραμμα ταινιών της κινήθηκε καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, με σημαντική συμβολή από τη νέα ταινία «Scary Movie».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026
Ανακοινώσεις

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa
Επιχειρήσεις

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:31

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ