ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1/2025, η οποία αφορά την κάλυψη 51 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει των άρθρων 56 και 57 του ν. 5043/2023.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αρχής, μετά την ολοκλήρωση τόσο του ελέγχου νομιμότητας όσο και της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού διαμόρφωσε τους τελικούς πίνακες ανά γνωστικό αντικείμενο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που αποκλείστηκαν είτε λόγω μη κάλυψης των απαιτούμενων προϋποθέσεων είτε λόγω μη συμμετοχής στη διαδικασία της συνέντευξης, όσοι πληρούν τα κριτήρια και κατατάσσονται, καθώς και οι υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη.

Οι 51 θέσεις κατανέμονται σε 26 ειδικούς επιστήμονες με νομικό υπόβαθρο και εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, 21 ειδικούς επιστήμονες στον τομέα των Οικονομικών, της Κοστολόγησης, της Στατιστικής ή της Οικονομετρίας, με ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού), καθώς και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες Πληροφορικής με εξειδίκευση στον τομέα των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data).

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στους πίνακες των υποψηφίων που αποκλείστηκαν δεν αναγράφονται προσωπικά στοιχεία, αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους.

Οι πίνακες των επιτυχόντων προς πρόσληψη θα διαβιβαστούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευσή τους και στη συνέχεια θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια», μετά την έκδοση του σχετικού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους οριστικούς πίνακες μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.