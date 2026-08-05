HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Ισχυρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η HELLENiQ ENERGY το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά το περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επικράτησε στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο όμιλος ανακοίνωσε συγκρίσιμα EBITDA ύψους 442 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 253 εκατ. ευρώ, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τη διύλιση, τα πετροχημικά, τη λιανική εμπορία και τη συνεισφορά της Enerwave.

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 734 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 393 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει την ομαλή τροφοδοσία καυσίμων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, αξιοποιώντας τη διαφοροποίηση στις προμήθειες αργού και την ευελιξία των διυλιστηρίων της. Παράλληλα, αύξησε κατά 35% τις εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων προς τις ευρωπαϊκές αγορές, όπου καταγράφηκαν ελλείψεις λόγω της μειωμένης παραγωγικής δυναμικότητας διυλιστηρίων στην ευρύτερη περιοχή.

Σιάμισιης: Προτεραιότητα η ασφάλεια εφοδιασμού

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε ότι η γεωπολιτική κρίση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή αύξησε τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με βασική προτεραιότητα του ομίλου να παραμένει η διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Όπως σημείωσε, η ολοκλήρωση του προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης των διυλιστηρίων, συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την επιλογή εναλλακτικών τύπων αργού, επέτρεψε τη διατήρηση υψηλών επιπέδων παραγωγής, ενώ η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό ενίσχυσε σημαντικά τις εξαγωγές καυσίμων.

Έκπτωση στα καύσιμα και στήριξη των πυρόπληκτων

Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι μέρος της αυξημένης κερδοφορίας αξιοποιείται για τη στήριξη της ελληνικής αγοράς, μέσω έκτακτης έκπτωσης που μειώνει την τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά ανά λίτρο, με το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση 25 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης σε πυρόπληκτες περιοχές, ενώ αυξήθηκε και η χορηγία δωρεάν καυσίμων προς οχήματα που συμμετέχουν στην πυροπροστασία και την πυρόσβεση.

Ρεκόρ επενδύσεων και αποκλιμάκωση του δανεισμού

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και σε 407 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, αποτελώντας ιστορικό υψηλό για την περίοδο. Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων κατευθύνθηκε στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου.

Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές επέτρεψαν παράλληλα τη σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 1,97 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Διύλιση, ΑΠΕ και νέα έργα

Στη Διύλιση, Εφοδιασμό και Εμπορία, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 318 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 95% σε ετήσια βάση, χάρη στα υψηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης.

Στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΠΕ, τα συγκρίσιμα EBITDA διπλασιάστηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης της Enerwave, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY προχωρά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, μέσω της συνεργασίας με τη Chevron στο θαλάσσιο οικόπεδο Block 10 στο νότιο Ιόνιο, ενώ εντός του τρίτου τριμήνου αναμένεται η προσθήκη νέων φωτοβολταϊκών και έργων αποθήκευσης συνολικής ισχύος 250 MW, με στόχο το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ να ξεπεράσει τα 800 MW.