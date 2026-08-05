ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026
Ανακοινώσεις
17:39 - 05 Αυγ 2026

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το α’ εξάμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται σε €1,2 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €0,4 δισ. Η ισχυρή κερδοφορία αντανακλά την ανθεκτικότητα του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την αυξανόμενη συνεισφορά των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €1,4 δισ., με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ευέλικτη παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,3 GW στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026, αυξημένη κατά 1GW σε ετήσια βάση, και αντιπροσωπεύει πλέον το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2026 ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο σταθμών αποθήκευσης ενέργειας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 98 MW, του υβριδικού έργου φωτοβολταϊκής παραγωγής και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια, καθώς και φωτοβολταϊκού πάρκου 22 MW στην Ιταλία. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και μετά την περίοδο αναφοράς, με την ολοκλήρωση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 151 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Τους τελευταίους μήνες, ο Όμιλος προχώρησε επίσης στη σύναψη σειράς συμφωνιών που ενισχύουν την παρουσία του στην Ελλάδα και επιταχύνουν την επέκτασή του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα, συμφώνησε με τη MORE την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 107 MW, καθώς και του υπόλοιπου 51% σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 1.175 MW, στις οποίες κατέχει ήδη το 49%.

Στην Ουγγαρία, ο Όμιλος συμφώνησε με τη Greenvolt την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, με δικαίωμα απόκτησης παρακείμενου έργου αποθήκευσης 49 MW και τετράωρης διάρκειας. Στην Πολωνία, υπέγραψε συμφωνία με την EDP Renewables για την απόκτηση λειτουργούντος χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων περίπου 175 MW, καθώς και φωτοβολταϊκών έργων 102 MW υπό ανάπτυξη.

Οι συμφωνίες αυτές, οι οποίες τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, αποτελούν σημαντικά βήματα για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας και ενισχύουν τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου παραγωγής του Ομίλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσθήκη των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, όσο και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,8 GW τον Αύγουστο 2026 σε pro forma βάση.

Παράλληλα, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία, παρέχοντας ισχυρή ορατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και την επίτευξη των στόχων του Ομίλου για το 2030.

dei 8b53eaa67e63a961

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €1,2 δισ. από €1,0 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,4 δισ. από €0,2 δισ.2 Ο δείκτης Καθαρό Χρέος / EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,2x, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Ομίλου. Η ισχυρότερη ρευστότητα μετά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου, παρά το υψηλό επίπεδο επενδύσεων, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε €2,7 δισ. στις 30.06.2026.

Προοπτικές για το 2026

Επιβεβαίωση των στόχων για το 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας €0,7 δισ. και μέρισμα €0,80/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Το α΄ εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ. Καταγράψαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, συνεχίσαμε να ενισχύουμε τη συνεισφορά των επενδύσεων των προηγούμενων ετών και σημειώσαμε ουσιαστική πρόοδο στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, πιο ευέλικτο και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής. Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκινάμε την υλοποίηση του νέου επενδυτικού μας πλάνου έως το 2030 με σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση. Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων συμφωνιών εξαγοράς, η ισχύς μας από ΑΠΕ θα φτάσει τα 7,8 GW, ενώ επιπλέον έργα 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Οι συμφωνίες για την είσοδό μας στις αγορές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αποτελούν τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιβεβαιώνουμε τους οικονομικούς μας στόχους για το 2026 και προχωρούμε σταθερά στην υλοποίηση του οράματός μας για μια πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική ΔΕΗ, με ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026
Ανακοινώσεις

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:31

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ