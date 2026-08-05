Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

Η Disney εξετάζει το ενδεχόμενο να λανσάρει δωρεάν, με διαφημίσεις, τηλεοπτικά κανάλια στις υπηρεσίες streaming της και να προσθέσει περισσότερο αθλητικό περιεχόμενο στο Disney+, καθώς επιδιώκει να καταστήσει την πλατφόρμα αυτή κεντρικό πυλώνα της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Τζος Ντ’Αμάρο, δήλωσε κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου δημοσιονομικού τριμήνου ότι η Disney διερευνά ένα δωρεάν προϊόν «για να διευρύνει την απήχησή της σε ένα τμήμα καταναλωτών που είναι πιο ευαίσθητο στις τιμές».

Τα λεγόμενα κανάλια FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), όπως το Tubi της Fox και το Pluto TV της Paramount, γνωρίζουν ανάπτυξη καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές εγκαταλείπουν τη συνδρομητική τηλεόραση και δυσανασχετούν με τις αυξανόμενες τιμές των συνδρομών streaming.

Η ενσωμάτωση υπηρεσιών streaming τρίτων στο Disney+ βρίσκεται επίσης στο τραπέζι, δήλωσε ο Ντ’Αμάρο, επισημαίνοντας την επιτυχία της συνεργασίας της εταιρείας με το HBO Max της Warner Bros. Discovery. «Είμαστε από τους λίγους παρόχους που βρίσκονται σε θέση να λειτουργήσουν ως πλατφόρμα συγκέντρωσης περιεχομένου», ανέφερε.

Ενώ ορισμένοι ανταγωνιστές της Disney επιχειρούν να μετασχηματιστούν μέσω εξαγορών και αποσχίσεων δραστηριοτήτων, ο Ντ’Αμάρο ξεκαθάρισε στους αναλυτές ότι δεν θα πρέπει να αναμένουν αντίστοιχες κινήσεις, όπως η απόσχιση των δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας της Comcast ή η εξαγορά της Roku από τη Fox έναντι 22 δισ. δολαρίων.

«Έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και είμαι ικανοποιημένος με τη θέση μας», δήλωσε ο Ντ’Αμάρο, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της Disney τον Μάρτιο. «Οι επιδόσεις μας είναι σημαντικά καλύτερες από εκείνες του ανταγωνισμού.»

Τα έσοδα της Disney αυξήθηκαν το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, χάρη στην αυξημένη επισκεψιμότητα στα θεματικά πάρκα της στις ΗΠΑ και στη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία της ταινίας «Toy Story 5».

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τη συνεχιζόμενη σημασία των παραδοσιακών μορφών ψυχαγωγίας και της φυσικής παρουσίας των επισκεπτών για την κερδοφορία της Disney, ακόμη και καθώς το streaming εξελίσσεται σε βασικό επίκεντρο του κλάδου.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, στα 25,2 δισ. δολάρια κατά το τρίτο δημοσιονομικό τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά το ήμισυ, στα 2,6 δισ. δολάρια, καθώς την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν ενισχυθεί από μια εφάπαξ φορολογική ωφέλεια. Εξαιρουμένων ορισμένων έκτακτων στοιχείων, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 2,06 δολάρια από 1,61 δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα έσοδα του τομέα «Experiences», που περιλαμβάνει τα θεματικά πάρκα και τις κρουαζιέρες της εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 10%. Η επισκεψιμότητα στα θεματικά πάρκα της Disney στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3%, ενώ η κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών ενισχύθηκε κατά 4% κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο.

Η ανάπτυξη των θεματικών πάρκων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένοι ανταγωνιστές, όπως η Universal της Comcast, αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Toy Story και Star Wars

Η ταινία της Pixar «Toy Story 5» ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις από την κυκλοφορία της στις 19 Ιουνίου, ενώ η Disney απέδωσε στην επιτυχία της και την αύξηση των πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων. Ωστόσο, δύο άλλες πολυαναμενόμενες παραγωγές της εταιρείας —το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», που κυκλοφόρησε τον Μάιο, και η φετινή live-action εκδοχή του «Moana»— είχαν χαμηλότερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες.

Στο ESPN, οι υψηλές τηλεθεάσεις των τελικών του NBA και του NHL συνέβαλαν στην αύξηση των διαφημιστικών εσόδων. Παρ’ όλα αυτά, τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 17%, στα 858 εκατ. δολάρια, εν μέρει λόγω της μικρότερης διάρκειας των σειρών των πρώτων γύρων των playoffs του NBA.

Η Disney ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ήδη διαθέσει όλο τον διαφημιστικό χρόνο για το Super Bowl του 2027, το οποίο θα μεταδοθεί τόσο από το ESPN όσο και από το ABC.

Τα έσοδα του τομέα ψυχαγωγικού streaming, που περιλαμβάνει το Disney+ και το Hulu, αυξήθηκαν κατά 11%, στα 5,5 δισ. δολάρια. Παράλληλα, το Disney+ κατέγραψε μείωση στις αποχωρήσεις συνδρομητών κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η Disney ανακοίνωσε ακόμη μια νέα συνεργασία με το TikTok, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες της πλατφόρμας να δημιουργούν περιεχόμενο αξιοποιώντας χαρακτήρες και πνευματική ιδιοκτησία της Disney. Το περιεχόμενο που θα δημιουργούν οι χρήστες θα φιλοξενείται τόσο στο TikTok όσο και στο Disney+.

Παράλληλα, η Disney πούλησε το ποσοστό 50% που κατείχε στην A&E Global Media, μητρική εταιρεία των καλωδιακών καναλιών A&E και History, στη Hearst, η οποία κατείχε ήδη το υπόλοιπο 50%, έναντι 1,2 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για επαναγορά ιδίων μετοχών και πλέον αναμένει να επαναγοράσει μετοχές αξίας τουλάχιστον 9 δισ. δολαρίων κατά το δημοσιονομικό έτος 2026.

Τέλος, η Disney γνωστοποίησε ότι κατέγραψε επιστροφή δασμών ύψους 100 εκατ. δολαρίων κατά το τρέχον τρίμηνο, ανακτώντας ποσά που είχε καταβάλει στο παρελθόν, ενώ εκτιμά ότι ενδέχεται να λάβει και πρόσθετες, μικρότερες επιστροφές στο μέλλον.





