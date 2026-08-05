Ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

Από σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου και ώρα 12.00 μ.μ έως και τις 21 Αυγούστου 2026, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τον νέο κύκλο του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» μέσω του vouchers.gov.gr.

Στόχος του Προγράμματος είναι:

Να τονώσει τον εσωτερικό τουρισμό, δίνοντας σε συμπολίτες μας τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

Να στηρίξει τις ελληνικές οικογένειες, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία.

Να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό και των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το «Τουρισμός για Όλους» περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Ως ημερομηνία έναρξης της κάθε φάσης τίθεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών χρεωστικών καρτών, ανάλογα με την περίοδο (χαμηλή/υψηλή) που έχει επιλεγεί από τον δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι προβλέπονται διευρυμένα οικονομικά κριτήρια για τους συμμετέχοντες και ευεργετικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία καθώς και για δικαιούχους με τέσσερα ή και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία του κράτους για τη γρήγορη και διαφανή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αυξημένα ποσά επιδότησης

Η ενίσχυση στο «Τουρισμός για Όλους 2026 -2027» φθάνει έως και 600ευρώ. Συγκεκριμένα, για τη χαμηλή περίοδο τα άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες με τέκνο με αναπηρία δικαιούνται επιδότηση ύψους 600 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες κατηγορίες λαμβάνουν 400 ευρώ κατά την υψηλή περίοδο.

Ισχυρό κίνητρο για ταξίδια εκτός αιχμής

Διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πλαίσιο ενίσχυσης της ζήτησης κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης, με σημαντικά υψηλότερα ποσά για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Παράλληλα, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή περίοδο και το 30% στην υψηλή, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και τη στήριξη των προορισμών όλο τον χρόνο.

Ενισχυμένη στήριξη οικογενειών

Το Πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ειδική μέριμνα για συνταξιούχους

Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν υποβάλει και εκκαθαρίσει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες με τέκνα με αναπηρία αντίστοιχου ποσοστού, εξαιρούνται από τα εισοδηματικά όρια.

Ψηφιακή και διαφανής διαδικασία

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για όλους.