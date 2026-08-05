HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Βελτιωμένη εικόνα παρουσίασαν οι οικονομικές επιδόσεις της Helleniq Energy στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα συγκρίσιμα EBITDA να ανέρχονται στα 734 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 393 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος διατήρησε την απρόσκοπτη τροφοδοσία καυσίμων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, αξιοποιώντας τη διαφοροποίηση στις πηγές προμήθειας αργού πετρελαίου και την επιχειρησιακή ευελιξία των διυλιστηρίων του.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 442 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 253 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ισχυρότερη συμβολή των δραστηριοτήτων Διύλισης, Πετροχημικών και Λιανικής Εμπορίας, αλλά και την ενσωμάτωση της Enerwave.

Παράλληλα, οι εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 35%, με κύριους προορισμούς τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και σε 407 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές συνέβαλαν στη σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 1,97 δισ. ευρώ.

Βασικός στόχος η ασφάλεια εφοδιασμού

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 συνέχισε να επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον Κόλπο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ήδη έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Βασικός μας στόχος κατά την περίοδο αυτή ήταν και παραμένει η ασφάλεια εφοδιασμού, τόσο στη χώρα μας όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου έχουμε εμπορική παρουσία, προσπαθώντας παράλληλα να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις.

Στην περίοδο αυτή, επιλέγοντας διαφορετικού τύπου αργού, τα οποία είχαν ήδη αξιολογηθεί και προεγκριθεί για τα διυλιστήριά μας, και έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει με επιτυχία τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και βελτιωτικών επενδύσεων συνολικού ύψους άνω των €200 εκατ., διατηρήσαμε υψηλό επίπεδο λειτουργίας και παραγωγής.

Πέραν όμως των προβλημάτων εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, η αγορά παρουσίασε έλλειψη κυρίως σε διυλισμένα προϊόντα λόγω μειωμένης παραγωγής από διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής που, είτε επηρεάστηκαν από τις συγκρούσεις, είτε δεν είχαν προβεί σε επενδύσεις στο παρελθόν για να διατηρήσουν τη δυναμικότητά τους. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της παραγωγής μας, ιδίως σε καύσιμα αεροπορίας, διοχετεύθηκε σε αγορές του εξωτερικού, με βελτιωμένα περιθώρια.

Μέχρι στιγμής, η τάση αυτή συνεχίζεται ακόμη πιο έντονα και στο Γ’ Τρίμηνο, καθώς αυξάνεται και η ζήτηση από αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε μέρος των βελτιωμένων αποτελεσμάτων για να στηρίξουμε την ελληνική αγορά σε μια περίοδο που η ιδιωτική κατανάλωση σε καύσιμα κίνησης αυξάνεται, παρέχοντας έκτακτη έκπτωση που οδηγεί σε μείωση της τιμής αντλίας κατά €0,10 ανά λίτρο για τη βενζίνη και €0,05 ανά λίτρο για το ντίζελ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση των €20 εκατ., καθώς η κατανάλωση παρουσιάζεται αυξημένη.

Μια πρωτοβουλία που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου είναι η χορηγία ύψους €25 εκατ. ως βοήθεια σε πυρόπληκτες περιοχές για έργα που θα καθοριστούν από κοινού με την πολιτεία.

Παράλληλα, από την αρχή του έτους αυξήσαμε και τη χορηγία μας σε δωρεάν καύσιμα σε οχήματα που συμμετέχουν στην πυροπροστασία και την πυρόσβεση σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην εθνική προσπάθεια.

Τέλος, συνεχίζουμε παράλληλα την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, ενισχύοντας περαιτέρω τις λειτουργικές επιδόσεις της Enerwave. Προχωρούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα στις ΑΠΕ, έχοντας ήδη επενδύσει περισσότερα από €130 εκατ. κατά το Α’ Εξάμηνο ενώ διευρύνουμε το επενδυτικό μας αποτύπωμα και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία ενισχύουν την ευελιξία στη διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, επανεξετάζουμε και ολοκληρώνουμε στο επόμενο διάστημα τη νέα μας μακροπρόθεσμη στρατηγική για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Η συγκυρία αυτή επιτρέπει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη χρηματοδότηση μιας ταχύτερης και πιο φιλόδοξης ανάπτυξης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του περιφερειακού μας αποτυπώματος και τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής μας βάσης στην Ελλάδα και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης».

Λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις

Η Helleniq Energy ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχιζόμενης έντασης στις σχέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Όμιλος επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ανθεκτικότητας, στη διαχείριση των κινδύνων και στη διασφάλιση της προμήθειας των αγορών όπου δραστηριοποιείται, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στη διεθνή αγορά.

Τα συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 442 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 253 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επιδόσεων στους κλάδους Διύλισης, Πετροχημικών και Λιανικής Εμπορίας, καθώς και της αυξημένης συνεισφοράς του κλάδου Power.

Η αύξηση στις τιμές πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων οδήγησε τα δημοσιευμένα EBITDA στα 849 εκατ. ευρώ, λόγω της αποτίμησης αποθεμάτων που δημιούργησε λογιστικό αλλά όχι ταμειακό κέρδος.

Ενισχυμένες επιδόσεις στη Διύλιση και στις εξαγωγές

Ο Όμιλος αξιοποίησε την ευελιξία του και την παραγωγική του βάση, προσαρμόζοντας έγκαιρα το μείγμα τροφοδοσίας και διατηρώντας την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών του.

Η παραγωγή επικεντρώθηκε σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 56% της συνολικής παραγωγής. Τα διυλιστήρια κάλυψαν πάνω από το 60% των αναγκών της ελληνικής αγοράς, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1,7 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 48% των συνολικών πωλήσεων.

Στη Διύλιση, Εφοδιασμό και Εμπορία, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 318 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 95% σε σχέση με πέρυσι, λόγω των υψηλότερων περιθωρίων διύλισης.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο

Στον κλάδο ΑΠΕ, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της ενσωμάτωσης της Enerwave.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ και θερμικές μονάδες ανήλθε σε 1,4 GW, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 0,8 TWh.

Η Helleniq Energy συνεχίζει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ενισχύοντας τη θέση της στην ενεργειακή μετάβαση.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι συνολικές επενδύσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ και στο πρώτο εξάμηνο σε 407 εκατ. ευρώ, επίπεδο ιστορικά υψηλό για την περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση περίπου 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, λόγω των υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών.

Περιβάλλον αγοράς και στρατηγικές προοπτικές

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας επηρεάστηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα στις τιμές αργού, στα περιθώρια διύλισης και στο ενεργειακό κόστος.

Η Helleniq Energy συνεχίζει να υλοποιεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διυλιστηρίων, στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας και στην επέκταση της παρουσίας της στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.