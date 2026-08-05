Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

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Διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Οινόη-Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, η Hellenic Train αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:16 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα – Αθήνα), η οποία έχει ακινητοποιηθεί κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου, θα μεταφερθεί με εφεδρική μηχανή (Diesel) στον σταθμό της Οινόης. Στο σημείο κατευθύνονται λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα – Οινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νωτέρας.

Σημειώνεται ότι, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».