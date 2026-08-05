ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη, ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο πρόγραμμα σήμερα.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ επικαλέστηκε «γεγονότα στο πεδίο» ως αιτία για την αιφνίδια διακοπή των επαφών, σε αντίθεση με όσα είχαν αναφέρει προηγουμένως πηγές από τη λιβανέζικη αντιπροσωπεία.

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα στον νότιο Λίβανο σε ένταση που δεν είχε καταγραφεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, μετά από περιστατικό που χαρακτήρισε παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ.

Το στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσπάθησε να περιορίσει τη σημασία της πρόωρης ολοκλήρωσης των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν αύριο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε μια σειρά πολιτικών και στρατιωτικών ζητημάτων και υπήρξαν εξαιρετικά παραγωγικές. Οι τεχνικές ομάδες σημείωσαν πρόοδο στον καθορισμό βασικών λεπτομερειών για την εφαρμογή του Τριμερούς Πλαισίου», δήλωσε το στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.