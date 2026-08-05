Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τη διαδρομή που θα ακολουθούν τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ κατέληξαν την Τετάρτη (5/8) Ιράν και Ομάν, εξέλιξη που αποτελεί σημαντική πρόοδο για την ομαλοποίηση της κίνησης μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ «επαγγελματικές» και δήλωσε ότι εξελίσσονται ομαλά, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινή αντίληψη για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης διαδρομής.

Ο ίδιος σημείωσε πως αφής και δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, η συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους και τα σημεία σύγκλισης, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, αυτή από μόνη της δεν επαρκεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθούν να υφίστανται «αποσταθεροποιητικοί παράγοντες»· μεταξύ άλλων, η αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή, καθώς και άλλες ενέργειες που, κατά την Τεχεράνη, απειλούν τα ιρανικά συμφέροντα.

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Έλεγχο των πλοίων στον Περσικό επιδιώκει η Τεχεράνη

Εν τω μεταξύ, πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν στο Reuters πως βάσει της υπό διαμόρφωσης συμφωνίας, το Ιράν θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη από την έναρξη της κρίσης.

Ωστόσο, παρά την σαφή πρόοδο, οι ίδιες πηγές σημειώνουν στο διεθνές πρακτορείο ότι η τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η επαναλειτουργία των Στενών είναι θέμα χρόνου.

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Όπως υπογραμμίζουν, εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμες τεχνικές και πολιτικές λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν πριν ανοίξει ξανά η σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου, μέσω της οποίας διακινείται το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.