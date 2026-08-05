ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων
Ειδήσεις
20:45 - 05 Αυγ 2026

Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τη διαδρομή που θα ακολουθούν τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ κατέληξαν την Τετάρτη (5/8) Ιράν και Ομάν, εξέλιξη που αποτελεί σημαντική πρόοδο για την ομαλοποίηση της κίνησης μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.  

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ «επαγγελματικές» και δήλωσε ότι εξελίσσονται ομαλά, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινή αντίληψη για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης διαδρομής.

Ο ίδιος σημείωσε πως αφής και δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, η συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους και τα σημεία σύγκλισης, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, αυτή από μόνη της δεν επαρκεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθούν να υφίστανται «αποσταθεροποιητικοί παράγοντες»· μεταξύ άλλων, η αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή, καθώς και άλλες ενέργειες που, κατά την Τεχεράνη, απειλούν τα ιρανικά συμφέροντα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh6c2pcukj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έλεγχο των πλοίων στον Περσικό επιδιώκει η Τεχεράνη

Εν τω μεταξύ, πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν στο Reuters πως βάσει της υπό διαμόρφωσης συμφωνίας, το Ιράν θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη από την έναρξη της κρίσης.

Ωστόσο, παρά την σαφή πρόοδο, οι ίδιες πηγές σημειώνουν στο διεθνές πρακτορείο ότι η τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η επαναλειτουργία των Στενών είναι θέμα χρόνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh5nzqz8yq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όπως υπογραμμίζουν, εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμες τεχνικές και πολιτικές λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν πριν ανοίξει ξανά η σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου, μέσω της οποίας διακινείται το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
Νομίσματα

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν
Ειδήσεις

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
05/08/2026 - 21:53

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με διεθνείς συνεργασίες και πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 21:49

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΜΕΤΑΛΛΑ
05/08/2026 - 21:44

Viohalco: «Άλμα» κερδοφορίας στο εξάμηνο – Τζίρος €4,3 δισ., ισχυρές επιδόσεις σε καλώδια και μέταλλα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:18

UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:59

Γουατεμάλα: Υποχωρεί η δραστηριότητα του ηφαιστείου, αλλά όχι και ο κίνδυνος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:45

Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:28

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 20:15

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α' εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ