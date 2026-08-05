Γουατεμάλα: Υποχωρεί η δραστηριότητα του ηφαιστείου, αλλά όχι και ο κίνδυνος

Η δραστηριότητα στο ηφαίστειο Φουέγο της Γουατεμάλας παρουσίασε μικρή υποχώρηση, έπειτα από μια ισχυρή έκρηξη που εκτόξευσε λάβα και τέφρα, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, οι ειδικοί και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προειδοποιούν ότι οι θερμές ροές ηφαιστειακών υλικών εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή για τις κατοικημένες περιοχές γύρω από το ηφαίστειο.

Το Φουέγο, ένα από τα πιο δραστήρια ηφαίστεια της Κεντρικής Αμερικής, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Γουατεμάλας. Η έκρηξη ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, με την ένταση της ηφαιστειακής δραστηριότητας να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας και να συνεχίζεται έως και την Τρίτη.

Ρεύματα λάβας άρχισαν να κινούνται στις πλαγιές του ηφαιστείου, ενώ σύννεφα τέφρας υψώθηκαν έως και 6 χιλιόμετρα στον ουρανό, με αποτέλεσμα οι αρχές να θέσουν την περιοχή στον υψηλότερο βαθμό συναγερμού και να προχωρήσουν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.700 ανθρώπων.

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Οι ειδικοί σημείωσαν ότι οι πυροκλαστικές ροές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή, ιδιαίτερα για τις κοινότητες που βρίσκονται στη νοτιοδυτική πλευρά του Φουέγο.

Πολλοί κάτοικοι βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στην περιοχή Εσκουίντλα (Escuintla), νότια του ηφαιστείου. Από την πόλη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, το Φουέγο εμφανιζόταν πιο ήρεμο, με μικρές μόνο εκπομπές αερίων και τέφρας.

Η εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Conred, Βαλέρια Ουριζάρ, ανέφερε ότι ορισμένοι από τους κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί άρχισαν ήδη να επιστρέφουν εθελοντικά στις κατοικίες τους.

Η Γουατεμάλα βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

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Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις εκκένωσης εξαιτίας της δραστηριότητας του Φουέγο. Το 2025, οι αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 500 ανθρώπους λόγω εκπομπών αερίων και τέφρας, ενώ έκρηξη το 2023 οδήγησε περίπου 1.200 κατοίκους στην εγκατάλειψη των περιοχών τους.

Η πιο φονική έκρηξη του ηφαιστείου σημειώθηκε το 2018, όταν έχασαν τη ζωή τους 215 άνθρωποι, ενώ περίπου ισάριθμοι παρέμειναν αγνοούμενοι. Τότε, ποτάμια λάβας κατέβηκαν στις πλαγιές του Φουέγο και κατέστρεψαν ολόκληρο χωριό.

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