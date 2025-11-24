Τα έλεγε ο Κίσινγκερ για την Ουκρανία, αλλά ποιος τον άκουγε

Σε όλες τις εκδοχές φαίνεται ότι περιλαμβάνεται η παραχώρηση εδαφών και σε κάθε περίπτωση γίνεται αντιληπτό ότι η μεταπολεμική περίοδος θα είναι πολλαπλώς οδυνηρή. Υπό αυτές τις συνθήκες έχει αξία να αναλογιστεί κανείς αυτά που έγραφε τον Μάρτιο του 2014 στην Washington Post ο Χένρι Κίσινγκερ, σε μία εποχή που είχε εκδηλωθεί η πρώτη φάση της κρίσης στην Ουκρανία, δίχως πάντως να εξελιχθεί σε πολεμική σύγκρουση.
Εγραφε τότε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος Κίσινγκερ: «Πολύ συχνά το ουκρανικό ζήτημα τίθεται ως μια αναμέτρηση: αν η Ουκρανία θα ενταχθεί στην Ανατολή ή στη Δύση. Αλλά αν η Ουκρανία πρόκειται να επιβιώσει και να ευημερήσει, δεν θα πρέπει να αποτελεί προπύργιο της μίας πλευράς εναντίον της άλλης — θα πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ τους». Στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα…