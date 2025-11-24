Τα έλεγε ο Κίσινγκερ για την Ουκρανία, αλλά ποιος τον άκουγε

Οσο συζητούνται και διακινούνται τα διάφορα εναλλακτικά σχέδια ειρήνευσης στην Ουκρανία, γίνεται αντιληπτό ότι κανένα από αυτά δεν θα είναι ευχάριστο για την καθημαγμένη χώρα.

Σε όλες τις εκδοχές φαίνεται ότι περιλαμβάνεται η παραχώρηση εδαφών και σε κάθε περίπτωση γίνεται αντιληπτό ότι η μεταπολεμική περίοδος θα είναι πολλαπλώς οδυνηρή. Υπό αυτές τις συνθήκες έχει αξία να αναλογιστεί κανείς αυτά που έγραφε τον Μάρτιο του 2014 στην Washington Post ο Χένρι Κίσινγκερ, σε μία εποχή που είχε εκδηλωθεί η πρώτη φάση της κρίσης στην Ουκρανία, δίχως πάντως να εξελιχθεί σε πολεμική σύγκρουση.

Εγραφε τότε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος Κίσινγκερ: «Πολύ συχνά το ουκρανικό ζήτημα τίθεται ως μια αναμέτρηση: αν η Ουκρανία θα ενταχθεί στην Ανατολή ή στη Δύση. Αλλά αν η Ουκρανία πρόκειται να επιβιώσει και να ευημερήσει, δεν θα πρέπει να αποτελεί προπύργιο της μίας πλευράς εναντίον της άλλης — θα πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ τους». Στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα…