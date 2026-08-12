Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα: πολλοί από τους πελάτες του δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την αγορά των πολυπόθητων τσιπ της εταιρείας του, τα οποία τροφοδοτούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό εξηγεί γιατί ο Huang συνεργάστηκε με μια σειρά από εταιρείες της Wall Street σε ένα σχέδιο ύψους 500 δισ. δολαρίων, το οποίο θεωρητικά θα τυποποιήσει τη χρηματοδότηση για την αγορά τσιπ, δημιουργώντας δεξαμενές κεφαλαίων που θα υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης — ενώ παράλληλα θα αφήνει τη Nvidia εν μέρει υπεύθυνη σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά.

Τα στελέχη που συμμετέχουν στη στρατηγική συνεργασία, την οποία ο Huang ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα μαζί με τις Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs και KKR, παρουσιάζουν την προσπάθεια ως τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας επενδυτικών στοιχείων ενεργητικού, παρόμοια με την τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων από αεροπλάνα και πιστωτικές κάρτες μέχρι στεγαστικά δάνεια.

Για τους επικριτές, όμως, πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να καλύψει αδυναμίες σε ορισμένα τμήματα της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανησυχία δεν αφορά τους τεχνολογικούς κολοσσούς — Meta, Microsoft και Google — που διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρούς ισολογισμούς. Αφορά κυρίως τις πολλές μικρότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, εταιρείες cloud και επιχειρήσεις που έχουν τεράστια ζήτηση για τα τσιπ της Nvidia, αλλά αντιμετωπίζουν υψηλά επιτόκια όταν θέλουν να χρηματοδοτήσουν τις αγορές τους.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η χρηματοοικονομική δυναμική της Nvidia, δεν μπορούν να συνεχίσουν με αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό αν τέτοιου είδους εταιρείες δεν αποκτήσουν το hardware που χρειάζονται.

Τώρα, η ευθύνη περνά στη Wall Street, η οποία θα πρέπει να πείσει τους επενδυτές χρέους για τα πλεονεκτήματα του νέου μοντέλου χρηματοδότησης. Μέχρι στιγμής δεν έχει αντληθεί κανένα κεφάλαιο μέσω των νέων συνεργασιών.

Ο στόχος είναι να πωληθεί δημόσιο και ιδιωτικό χρέος σε συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και κρατικά επενδυτικά ταμεία, μεταξύ άλλων, και να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα για τη δημιουργία ειδικών «πλατφορμών» που θα μπορούν να ενεργοποιούνται και να χρηματοδοτούν συμφωνίες αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: τα τσιπ που τροφοδοτούν τα data centers απαξιώνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται.

«Αυτό είναι εξαιρετικό για τη Nvidia, η οποία χρειάζεται οι πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια», δήλωσε ο Jack Ablin, ιδρυτικός εταίρος του οικογενειακού επενδυτικού γραφείου Cresset, ύψους 260 δισ. δολαρίων, το οποίο επενδύει στη Nvidia.

«Αλλά αν είσαι επενδυτής χρέους και βασίζεσαι στην υπολογιστική ισχύ ως εξασφάλιση; Θέλω να πω, ιστορικά, πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει διάρκεια ζωής όσο ένα μαρούλι».

Ο Huang έχει δηλώσει ότι οι πελάτες της Nvidia εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τσιπ παλαιότερων γενεών, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι το hardware διατηρεί την αξία του για αρκετό διάστημα μετά την κυκλοφορία του.

Ο CEO της BlackRock, Larry Fink, παρομοίασε τη σημερινή κατάσταση στη χρηματοδότηση της «υπολογιστικής ισχύος» (compute) για την τεχνητή νοημοσύνη με την αρχή της δικής του καριέρας, όταν οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες πρωτοπορούσαν στην αγορά τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων τη δεκαετία του 1970.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ακριβείς όροι της χρηματοδοτικής συμφωνίας για την AI παραμένουν ασαφείς και πιθανότατα θα καθοριστούν από αυτά που θα είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν οι επενδυτές.

Η ιδέα που περιγράφουν τα εμπλεκόμενα στελέχη είναι τα δάνεια να εξασφαλίζονται με hardware τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, το οποίο αγοράζεται ή μισθώνεται.

Αν ένας πελάτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του, η λογική είναι ότι ένας νέος πελάτης θα μπορούσε να πάρει γρήγορα τη θέση του.

Η επένδυση σε ένα τέτοιο χρηματοοικονομικό προϊόν θα μπορούσε να είναι ελκυστική για έναν επενδυτή χρέους που πιστεύει ότι ο κλάδος της AI θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά ανησυχεί για τον κίνδυνο να δανείσει χρήματα σε έναν συγκεκριμένο πελάτη.

Το ερώτημα που θα πρέπει να εξετάσουν οι ανάδοχοι των χρηματοδοτήσεων είναι τι θα συμβεί αν η ανάπτυξη των υποδομών AI σταματήσει και τα έργα καθυστερήσουν ή ακυρωθούν.

Ένας ακόμη κίνδυνος είναι να υπάρξουν τεχνολογικές καινοτομίες από τη Nvidia που θα μειώσουν την αξία των παλαιότερων τσιπ της ταχύτερα από ό,τι αναμένεται.