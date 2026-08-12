Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ισπανία και την Ισλανδία προετοιμάστηκαν για να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη Ηλίου την Τετάρτη (12/8), προμηθευόμενοι τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά και ταξιδεύοντας σε περιοχές όπου το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα μπορούσε να παρατηρηθεί στο σύνολό του.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η γοητεία των ανθρώπων για τις εκλείψεις είναι καλά τεκμηριωμένη. Ιστορικά, η ξαφνική σκοτεινιά του ουρανού συχνά ερμηνευόταν ως οιωνός, ως μια κοσμική σύγκρουση ή ως ένδειξη θεϊκής δύναμης.

Οι σύγχρονοι παρατηρητές του ουρανού επιδιώκουν να βιώσουν την ίδια απόκοσμη αίσθηση, καθώς η ημέρα μετατρέπεται για λίγο σε λυκόφως και ορισμένα ζώα σιωπούν, όταν η Σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο.

«Ελπίζω ότι απόψε θα δούμε να αναδεικνύεται μια υπέροχη νέα γενιά αστροφυσικών», δήλωσε ο Χουάν Κρους, υφυπουργός Επιστήμης της Ισπανίας. «Είναι μια τόσο ξεχωριστή στιγμή».

Οι αρχές ανέμεναν έως και 6 εκατομμύρια επισκέπτες, κυρίως σε αγροτικές περιοχές που βρίσκονται στη ζώνη της έκλειψης στη βόρεια Ισπανία και στις Βαλεαρίδες Νήσους, δήλωσε ο Κρους. Στην Ισπανία, η έκλειψη θα ακολουθηθεί σύντομα από τη δύση του Ηλίου, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο ιδιαίτερα ελκυστικό.

Καθώς η φετινή έκλειψη συμπίπτει με μία από τις περιόδους υψηλότερου κινδύνου για δασικές πυρκαγιές, η Ισπανία έχει θέσει σε εφαρμογή μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δημόσια ασφάλεια.

Η κυβέρνηση θεωρεί επίσης την έκλειψη ευκαιρία για την προβολή περιοχών που δέχονται λιγότερους επισκέπτες και για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τον υπερτουρισμό στις ακτές, μέσω της ανακατανομής των επισκεπτών μακριά από τα κορεσμένα παραθαλάσσια θέρετρα.

Για την ιστορία, η τελευταία φορά που η Ιβηρική Χερσόνησος είδε ολική έκλειψη Ηλίου ήταν το 1912. Μια ακόμη αναμένεται στις 2 Αυγούστου 2027, ενώ τον Ιανουάριο του 2028 θα ακολουθήσει μια δακτυλιοειδής έκλειψη, ολοκληρώνοντας το λεγόμενο «Ιβηρικό Τρίο Εκλείψεων».