ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Νέα σελίδα στην ελληνική διατροφή επιχειρεί να γράψει η ΖΩΓΡΑΦΟΣ, μία από τις παλαιότερες ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων, που από το 1895 παρακολουθεί τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιό της στις ανάγκες της αγοράς.

Η νέα εποχή της εταιρείας συνδυάζει την ιστορική της διαδρομή με ένα σχέδιο ανάπτυξης που προβλέπει διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας και επενδύσεις σε προϊόντα, εξοπλισμό, συσκευασίες και επικοινωνία.

Από τη light μαρμελάδα στις νέες διατροφικές τάσεις

Η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα με λιγότερη ζάχαρη, χωρίς υποχώρηση στη γεύση, αποτελεί μία από τις τάσεις που διαμορφώνουν τις σύγχρονες διατροφικές επιλογές. Σε αυτό το περιβάλλον, οι Light Μαρμελάδες ΖΩΓΡΑΦΟΣ αποτελούν μία από τις προτάσεις της εταιρείας στην κατηγορία.

Οι μαρμελάδες παρασκευάζονται με φρουκτόζη αντί για ζάχαρη και περιέχουν 30% λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τις συμβατικές μαρμελάδες. Διατίθενται σε έξι γεύσεις – Φράουλα, Βερίκοκο, Βύσσινο, Δαμάσκηνο, Νεράντζι και Φρούτα του Δάσους – ενώ δεν περιέχουν συντηρητικά, τεχνητά αρώματα και χρώματα.

Η χρήση τους, πάντως, δεν περιορίζεται στο πρωινό. Γιαούρτι, pancakes και bowls, cheesecakes και άλλα γλυκά, αλλά και σάλτσες, cocktails και mocktails αποτελούν ορισμένες από τις εφαρμογές που αναδεικνύουν τον πιο ευέλικτο ρόλο της μαρμελάδας στη σύγχρονη κουζίνα.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση γύρω από τη ζάχαρη και τις σχετικές διατροφικές ενδείξεις γίνεται ολοένα πιο σύνθετη. Η ένδειξη «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα προϊόν έχει λιγότερη ζάχαρη ή λιγότερες θερμίδες. Η ανάγνωση της διατροφικής επισήμανσης παραμένει, επομένως, απαραίτητη για τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων.

Στο επίκεντρο το healthy snacking

Η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες δεν σταματά στις μαρμελάδες. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της, η ΖΩΓΡΑΦΟΣ διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στην αγορά του healthy snacking με νέα σειρά από μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών χωρίς προσθήκη ζάχαρης και με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Η νέα κατηγορία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς προϊόντα που απευθύνονται στις ανάγκες του καταναλωτή εκτός των παραδοσιακών περιστάσεων κατανάλωσης. Οι νέοι κωδικοί τοποθετούνται στην αγορά μέσω της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με άλλες μεγάλες αλυσίδες.

Η παραγωγή πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις συνεργάτη παραγωγού στην Αττική, ενώ για την επικοινωνία της νέας σειράς έχει προβλεφθεί επένδυση ύψους 50.000 ευρώ.

Στόχος αύξηση 15% στον τζίρο και 10% στις εξαγωγές

Η διεύρυνση των προϊόντων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Στόχος της ΖΩΓΡΑΦΟΣ είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15% μέσα στην επόμενη διετία, με βασικό μοχλό την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει ως στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών κατά 10%. Η Κύπρος αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της προσπάθειας, καθώς η παρουσία της εταιρείας στην αγορά ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο και τα πρώτα αποτελέσματα κρίνονται θετικά. Επόμενος στόχος είναι η επέκταση στα Βαλκάνια και η παρουσία σε νέες διεθνείς αγορές.

Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να υποστηριχθούν από επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διεύρυνση του κωδικολογίου, την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τον σχεδιασμό νέων συσκευασιών και την ενίσχυση της επικοινωνίας.

Στα 5,09 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025

Η αναπτυξιακή στρατηγική έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία διατηρεί ανοδική πορεία στον κύκλο εργασιών. Το 2025 η ΖΩΓΡΑΦΟΣ κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 5,09 εκατ. ευρώ, έναντι 4,84 εκατ. ευρώ το 2024.

Η κερδοφορία διαμορφώθηκε κοντά στο 3%, με την εταιρεία να έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων στο κόστος ενέργειας και των πρώτων υλών.

Στη βάση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, η καστανή ζάχαρη αποτελεί το πρώτο προϊόν σε πωλήσεις, ενώ σημαντική θέση διατηρούν οι μαρμελάδες και η υγρή στέβια. Συνολικά, οι συγκεκριμένοι κωδικοί συνεισφέρουν περίπου το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Παράλληλα, η εταιρεία επιλέγει να μην δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, κατευθύνοντας τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του δικού της brand.

Νέο λογότυπο και νέα εικόνα στην αγορά

Η ανανέωση της εταιρείας δεν αφορά μόνο τα προϊόντα. Παρά την παρουσία της στην ελληνική αγορά από το 1895, η ΖΩΓΡΑΦΟΣ περνά σε μια νέα φάση και σε επίπεδο εταιρικής εικόνας.

Σε πρόσφατη εκδήλωση παρουσιάστηκε η νέα εταιρική ταυτότητα, το ανανεωμένο λογότυπο του brand και οι νέες συσκευασίες των προϊόντων. Η αλλαγή επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική κληρονομιά της εταιρείας με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση γύρω από τη διατροφή και την ευεξία.

Το rebranding έρχεται παράλληλα με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και την προσπάθεια της εταιρείας να απευθυνθεί σε νέες καταναλωτικές ανάγκες και διαφορετικές περιστάσεις κατανάλωσης.

Μια ιστορία που ξεκινά το 1895

Η ιστορία της ΖΩΓΡΑΦΟΣ ξεκινά το 1895, όταν ο Νικόλαος Θ. Ζωγράφος θέτει τα θεμέλια μιας ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης που θα αποκτήσει παρουσία στον χώρο της διατροφής για περισσότερο από έναν αιώνα.

Το ίδιο το επώνυμο συνδέεται με την οικογενειακή ιστορία, καθώς προέρχεται από πρόγονο που ασκούσε το επάγγελμα του ζωγράφου και αγιογράφου.

Στην πορεία των δεκαετιών, η εταιρεία πέρασε από τις πρώτες παραγωγικές μονάδες αρτοσκευασμάτων και προϊόντων διαίτης σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο τροφίμων. Ζυμαρικά υψηλής φυτικής πρωτεΐνης, φρουκτόζη, light μαρμελάδες, ακατέργαστη καστανή ζάχαρη, γλυκαντικά, στέβια και βιολογική αγαύη αποτελούν ορισμένους από τους σταθμούς αυτής της διαδρομής.

Σήμερα, στο τιμόνι της επιχείρησης βρίσκεται η τέταρτη γενιά της οικογένειας, με την Ειρήνη και τη Λίζα Ζωγράφου να συνεχίζουν την πορεία μιας ελληνικής εταιρείας που επιχειρεί να συνδυάσει την παράδοση 130 ετών με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι πλέον διπλό: αφενός η διατήρηση των προϊόντων που έχουν ισχυρή θέση στην αγορά και αφετέρου η δημιουργία νέων κατηγοριών που θα απαντούν στις αλλαγές της διατροφικής συμπεριφοράς, εντός και εκτός Ελλάδας.