Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Την καθιέρωση του «Προσωπικού Βοηθού» ως μόνιμου θεσμού, καθώς και την επέκτασή του σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα (12/8) η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα μπορεί να φτάνει έως και τα 1.939 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό των αναγκών κάθε ωφελούμενου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το υπουργείο, ο «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» περνά πλέον από το στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής στη μόνιμη λειτουργία, με την υπηρεσία να διατίθεται σε όλη την επικράτεια. Για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου αξιοποιήθηκαν τα συμπεράσματα της πιλοτικής περιόδου, καθώς και οι παρατηρήσεις και η εμπειρία των ατόμων με αναπηρία και των Προσωπικών Βοηθών.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας σταθερής κρατικής υπηρεσίας, η οποία θα παρέχει συνεχή και εξατομικευμένη υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία. Μέσω του Προσωπικού Βοηθού, οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο και το είδος της βοήθειας που χρειάζονται, αποκτώντας μεγαλύτερη αυτονομία στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, μπορούν να μετακινούνται, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.

Τα ποσά της προσωπικής βοήθειας από το 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα διαμορφώνεται, ανάλογα με το επίπεδο των αναγκών, ως εξής:

έως 416 ευρώ για άτομα με μικρή ανάγκη υποστήριξης,

έως 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη,

έως 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη,

έως 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Η κατηγορία στην οποία θα εντάσσεται κάθε ωφελούμενος θα καθορίζεται από τις Ειδικές Επιτροπές, μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Στο μόνιμο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 16 έως 67 ετών που αντιμετωπίζουν κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφ’ όρου ζωής.

Βασική προϋπόθεση είναι η κύρια πάθηση να έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή να έχει κριθεί ότι το άτομο βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση που απαιτεί τη συνδρομή άλλου προσώπου.

Κατ’ εξαίρεση, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και άτομα ηλικίας έως 75 ετών, εφόσον είχαν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης πριν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Σε ό,τι αφορά το εισόδημα, το ετήσιο όριο καθορίζεται στα 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ το ποσό προσαυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης

Η αίτηση συμμετοχής θα υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας prosopikosvoithos.gov.gr, ενώ τα στοιχεία των αιτούντων θα διασταυρώνονται αυτοματοποιημένα μέσω των διαθέσιμων δημόσιων μητρώων.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής θα εκδίδεται άμεσα απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση του υποψηφίου. Παράλληλα, θα παρέχεται δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης.

Για την κατάταξη των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η σύνθεση και το εισόδημα του νοικοκυριού, η ύπαρξη άλλου ατόμου με αναπηρία στην οικογένεια, καθώς και το ποσοστό και τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας.

Πρόσθετη μοριοδότηση προβλέπεται για τους υποψηφίους που εργάζονται ή σπουδάζουν.

Όσοι συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία θα περνούν από αξιολόγηση διεπιστημονικής Ειδικής Επιτροπής στον τόπο διαμονής τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αξιολόγηση θα μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πώς θα αμείβονται οι Προσωπικοί Βοηθοί

Κάθε ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από το σχετικό Μητρώο από έναν έως τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες με ωριαία αποζημίωση. Εναλλακτικά, θα μπορεί να επιλέξει έναν Προσωπικό Βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

Η μεικτή ωριαία αποζημίωση θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ. Για την περίπτωση συνοίκησης, η μεικτή μηνιαία αποζημίωση του Προσωπικού Βοηθού θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, ενώ ο ωφελούμενος θα λαμβάνει επιπλέον οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των αμοιβών τόσο των Προσωπικών Βοηθών όσο και των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τι προβλέπεται για όσους συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα

Ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τους πολίτες που συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, όσοι είχαν λάβει τουλάχιστον 60 ημέρες Προσωπικής Βοήθειας έως τις 30 Ιουνίου 2026 ή διέμεναν μόνιμα σε ορεινό ή νησιωτικό Δήμο με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, θα συνεχίσουν να θεωρούνται ωφελούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.

Για τη συνέχιση της συμμετοχής τους από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα απαιτείται μόνο η υποβολή Δήλωσης Συναίνεσης. Δεν θα χρειαστεί νέος έλεγχος επιλεξιμότητας, νέα μοριοδότηση ή επαναξιολόγηση.

Αντίστοιχα, όσοι διέθεταν ενεργό συμφωνητικό στις 30 Ιουνίου 2026, αλλά δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα συνεχίσουν να επωφελούνται από το πρόγραμμα έως το τέλος του 2026 χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά τους.

Για να συνεχίσουν να συμμετέχουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται για τους νέους υποψηφίους.

Για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπεται η υποβολή νέας αίτησης από την αρχή.

Το μόνιμο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη χώρα, με φορέα υλοποίησης τον ΟΠΕΚΑ.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης, τα ποσά της προσωπικής βοήθειας, καθώς και οι κανόνες επιλογής και αποζημίωσης των Προσωπικών Βοηθών έχουν καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση.