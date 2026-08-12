Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα προεδρεύσει την Τετάρτη (12/8) το απόγευμα σε συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής έκτακτης ανάγκης, με αντικείμενο το κύμα καύσωνα, την ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Politico, οι συνεδριάσεις της Cabinet Office Briefing Room συγκαλούνται σε περιόδους κρίσης ή έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιούνται καθώς οι πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες προκαλούν σοβαρές πιέσεις στις υποδομές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές δοκιμασίες για τον Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία μόλις τον περασμένο μήνα.

Σε αυτό το φόντο, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο αποδεικνύεται αυτό το καλοκαίρι, ιδιαίτερα για τους πυροσβέστες που αντιμετωπίζουν δασικές πυρκαγιές, τους αγρότες που εργάζονται υπό συνθήκες ξηρασίας και το προσωπικό του NHS στα πολυάσχολα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρούμε ασφαλείς τις κοινότητες, να προστατεύουμε τα αποθέματα νερού, να στηρίζουμε τις αγροτικές κοινότητες και να προστατεύουμε το περιβάλλον».

Να σημειωθεί ότι οι Βρετανοί προετοιμάζονται αυτή την εβδομάδα για το πέμπτο κύμα καύσωνα του 2026, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) έχει προειδοποιήσει ότι το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι το θερμότερο στη χώρα από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία.

Όπως τονίζει το Politico, περισσότερα από τα δύο τρίτα της Αγγλίας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας, μετά τον ξηρότερο Ιούλιο που έχει καταγραφεί από την έναρξη των μετρήσεων, το 1836. Ολόκληρη η Ουαλία βρίσκεται επίσης σε κατάσταση ξηρασίας, ενώ περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση νερού, μεταξύ άλλων και απαγορεύσεις στη χρήση λάστιχων ποτίσματος.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με δασικές πυρκαγιές, μεταξύ άλλων και στο Εθνικό Πάρκο Νιου Φόρεστ στη νότια Αγγλία. Το Εθνικό Συμβούλιο των Επικεφαλής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ανταποκρίθηκε τον περασμένο μήνα σε 458 δασικές πυρκαγιές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για έναν μήνα.