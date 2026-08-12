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Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου
Ειδήσεις
12:02 - 12 Αυγ 2026

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Reporter.gr Newsroom
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Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) αναμένεται να δώσει σήμερα (12/8) ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι ο χειριστής είχε παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας στην ΑΠΑ, προκειμένου να δώσει τις πρώτες διευκρινίσεις για το περιστατικό, ενώ σήμερα αναμένεται να υποβάλει και γραπτή αναφορά, στην οποία θα καταγράφονται οι θέσεις και οι ισχυρισμοί του σχετικά με την επίμαχη προσγείωση.

Από την πλευρά της, η ΑΠΑ είχε ανακοινώσει πως τόσο ο χειριστής όσο και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν είχαν ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση των αρμόδιων αρχών για παροχή εξηγήσεων. Μέσω του δικηγόρου τους, είχαν ζητήσει ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατεπείγουσα έρευνα που διέταξε ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τον ρόλο που διαδραμάτισε ο πύργος ελέγχου στην υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη προσγείωση στο Σαρακήνικο.

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