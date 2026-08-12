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Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review
Σχόλια Αγοράς
12:03 - 12 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά αναζητά κατεύθυνση, μετά το κλείσιμο του ΓΔ στις 2.614 μονάδες (+0,29%) και την επιστροφή του τζίρου πάνω από τα €300 εκατ. Στο επίκεντρο παραμένουν τράπεζες και blue chips, με ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review, ενώ διεθνώς ξεχωρίζουν ο CPI ΗΠΑ και οι εξελίξεις στο Ορμούζ.

Σημεία παρακολούθησης, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή:

ΑΛΦΑ: Ισχυρή ανοδική εικόνα στα €4,64. Αντίσταση €4,70, στόχος €4,80, στηρίξεις €4,49– 4,50 / €4,30–4,31.

ΕΥΡΩΒ: Θετική εικόνα στα €4,51. Αντίσταση €4,55–4,60, στόχος €4,70–4,80, στήριξη €4,40–4,45.

ΕΤΕ: Συσσώρευση στα €16,20. Αντίσταση €16,50–16,60, στόχος €17,00, στήριξη €16,00– 16,10.

ΠΕΙΡ: Συσσώρευση στα €9,97. Αντίσταση €10,05–10,15, στόχος €10,30–10,50, στήριξη €9,80–9,85.

MTLN: Θετική εικόνα στα €50,50. Στήριξη €49,20–49,50, αντίσταση €51,90–52,20 και στόχος €54–55.

ΔΕΗ: Αντίδραση στα €22,10. Αντίσταση €22,40–22,50, στόχος €23,00, στήριξη €21,70– 21,80.

MOH: Ισχυρή ανοδική τάση κοντά στα υψηλά. Αντίσταση €53,50–54,00, στόχος €55–56, στήριξη €52,50–52,80.

ΕΛΠΕ: Ισχυρό breakout στα €13,60 (+4,62%). Στήριξη €13,00–13,10 / €12,85, στόχος €14,00–14,30.

ΕΥΔΑΠ: Ισχυρή αντίδραση στα €11,50 (+5,89%). Διάσπαση €11,50–11,70 δίνει χώρο προς €12,00–12,30, στήριξη €11,00–11,10.

ΕΥΑΘ: Θετική αντίδραση στα €4,70 (+2,51%). Αντίσταση €4,75–4,80, στόχος €4,90–5,00, στήριξη €4,50–4,55.

CREDIA: Ισχυρή αντίδραση στα €0,98 (+4,26%). Αντίσταση €1,00–1,02, στόχος €1,05– 1,10, στήριξη €0,94–0,95.

AKTOR: Επιβαρυμένη εικόνα στα €10,30, κάτω από τον ΚΜΟ 200 (€10,50). Στήριξη €10,00–10,10, ενώ επιστροφή πάνω από €10,50–10,60 βελτιώνει την εικόνα.

ΕΛΧΑ: Συσσώρευση στα €3,71 μετά τη διόρθωση. Στήριξη €3,60–3,65, ενώ υπέρβαση €3,80–3,85 δίνει χώρο προς €4,00–4,15. Η εικόνα παραμένει επιβαρυμένη όσο βρίσκεται κάτω από τον ΚΜΟ 200 ημερών (€4,14).

ΠΡΟΦ: Ισχυρή ανοδική εικόνα στα €9,49, με νέο υψηλό ημέρας €9,64. Κρίσιμη αντίσταση €9,60–9,65, με διάσπαση να ανοίγει χώρο προς €10,00. Στήριξη €9,00–9,10.

Διεθνές περιβάλλον Το διεθνές κλίμα παραμένει μεικτό, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από ΗΠΑ–Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ενεργειακές τιμές. Παράλληλα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα στοιχεία CPI Ιουλίου των ΗΠΑ, τα οποία αποτελούν τον βασικό μακροοικονομικό καταλύτη της ημέρας και αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve.

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