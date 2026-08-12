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Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη
Ειδήσεις
13:45 - 12 Αυγ 2026

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ζόχραν Μαμντάνι βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, αφού τήρησε την προεκλογική του δέσμευση να επιβάλει έναν νέο φόρο στους πλούσιους, επέδειξε την πολιτική του δύναμη υποστηρίζοντας με επιτυχία τρεις προοδευτικούς υποψήφιους για το Κογκρέσο και παρέδωσε τα «κλειδιά της πόλης» στους πρωταθλητές ΝΒΑ, New York Knicks.

Τώρα, μετά από μια σειρά ευνοϊκών εξελίξεων, ο Μαμντάνι αντιμετωπίζει αυξανόμενη δυσαρέσκεια από κατοίκους της Νέας Υόρκης, οι οποίοι ενοχλούνται από την αντι-ισραηλινή ρητορική του και από τις αιχμές του εναντίον της επιχειρηματικής κοινότητας. Οι προσπάθειες να υλοποιήσει ορισμένες από τις πιο προβεβλημένες προεκλογικές του δεσμεύσεις έχουν σκοντάψει, μεταξύ άλλων και η προβληματική έναρξη του φόρου για τις δευτερεύουσες κατοικίες (pied-à-terre tax). Παράλληλα, η σχέση του με το Δημοτικό Συμβούλιο επιδεινώνεται.

Το τελευταίο πλήγμα για τον δήμαρχο ήρθε αυτή την εβδομάδα, όταν ένας δικαστής ανέστειλε προσωρινά έναν νέο φόρο στις πολυτελείς δεύτερες κατοικίες, μετά την προσφυγή μιας ομάδας κατοίκων —μεταξύ των οποίων και ένας από τους υποστηρικτές του ίδιου του Mamdani— που κατηγόρησαν την πόλη ότι χειρίστηκε λανθασμένα την εφαρμογή του φόρου. Η πόλη άσκησε γρήγορα έφεση κατά της απόφασης, γεγονός που αυτομάτως ανέστειλε την ισχύ της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου, αλλά όχι πριν ο δικαστής επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση χειρίστηκε το θέμα.

Η πόλη δημοσίευσε στο διαδίκτυο έναν κατάλογο με περισσότερα από 900.000 ακίνητα, ο οποίος περιλάμβανε κατοικίες που ενδέχεται να υπάγονται στον φόρο, αλλά και πολλές περισσότερες που πιθανότατα δεν θα υπάγονταν. Παράλληλα, έστειλε ειδοποιήσεις σε 17.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, ενημερώνοντάς τους ότι ενδέχεται να υπόκεινται στον φόρο, μεταξύ αυτών και ορισμένοι που δήλωσαν ότι είναι Νεοϋορκέζοι εδώ και πολλά χρόνια.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης τη Δευτέρα, ο δικαστής Wayne Ozzi αναρωτήθηκε γιατί η πόλη χρειαζόταν να δημοσιεύσει έναν τόσο ευρύ κατάλογο.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους», είπε ο δικαστής, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. «Κάποιοι μπορεί να ένιωσαν αμηχανία, άλλοι μπορεί να αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει».

Είπε επίσης Τραμπ —ο οποίος νωρίτερα μέσα στη χρονιά φαινόταν να έχει αναπτύξει μια σχεδόν πατρική πολιτική φιλία με τον νέο δήμαρχο— παρενέβη την Τρίτη, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει ποια νομικά μέτρα θα μπορούσε να λάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να σταματήσει τον φόρο. Τον χαρακτήρισε «επικίνδυνο πολιτικό πείραμα».

Ο Μαμντάνι, δημοκρατικός σοσιαλιστής που είναι δήμαρχος εδώ και σχεδόν οκτώ μήνες, εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά ποσοστά αποδοχής μεταξύ των υποστηρικτών του. Δεν είναι ασυνήθιστο ο αρχικός ενθουσιασμός γύρω από μια νέα διοίκηση να υποχωρεί όταν αυτή έρχεται αντιμέτωπη με τις πραγματικότητες της διακυβέρνησης.

Δημοσκόπηση του Siena Research Institute, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, φαίνεται να δείχνει ένα ολοένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ υποστηρικτών και επικριτών του Μαμντάνι. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα μετά την προβληματική εφαρμογή του φόρου, ένα ρεκόρ 44% των ψηφοφόρων της Νέας Υόρκης που είναι πιθανό να ψηφίσουν είχε αρνητική άποψη για τον δήμαρχο. Σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις της Siena μεταξύ εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της Νέας Υόρκης, το ποσοστό αρνητικής γνώμης για τον Mamdani δεν είχε ξεπεράσει ποτέ το 40%. Η τελευταία δημοσκόπηση της Siena έδειξε επίσης ότι το ποσοστό θετικής γνώμης για τον δήμαρχο βρίσκεται στο 47%, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Ιουνίου.

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