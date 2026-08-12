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Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent
Εμπορεύματα
13:22 - 12 Αυγ 2026

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς την Τετάρτη (12/8), παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επιθέσεις σε δύο πλοία ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ενώ τα στοιχεία του κλάδου που έδειξαν σημαντική αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσουν την ανοδική δυναμική της αγοράς.

Σε αυτό το φόντο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν πτώση 0,30% στα 88,69 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφουν και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) κατά 0,26% στα 82,97 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Χούθι ανέφεραν την Τρίτη (11/8) ξεχωριστές επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δύο κρίσιμες θαλάσσιες διόδους για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, μαζί με τη Διώρυγα του Σουέζ.

Από την πλευρά του, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, εκτός εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα έδειξαν ότι ο αριθμός των πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησε την Τρίτη στο χαμηλότερο επίπεδο μίας εβδομάδας, στα οκτώ πλοία.

Σημειώνεται ότι πριν από τον πόλεμο, από τη συγκεκριμένη κρίσιμη θαλάσσια δίοδο διέρχονταν καθημερινά 125 έως 140 πλοία.

Στη Λιβύη, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της χώρας ανακοίνωσε ότι όλες οι πυρκαγιές στις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο πετρελαϊκό συγκρότημα της Ζαουίγια είχαν τεθεί υπό έλεγχο.

Στο μέτωπο της προσφοράς, δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων στις ΗΠΑ αναμενόταν να έχουν μειωθεί την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, πηγές της αγοράς που επικαλέστηκαν στοιχεία του American Petroleum Institute (API) ανέφεραν ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης μειώθηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά περίπου 9,1 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια και 596.000 βαρέλια, αντίστοιχα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η αύξηση των αποθεμάτων αργού ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις προσδοκίες και, εφόσον επιβεβαιωθεί από την έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αργότερα την Τετάρτη, θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες της αγοράς για περιορισμένη προσφορά, ανέφερε η Haitong Futures σε σημείωμά της.

Όσον αφορά την προσφορά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η EIA εκτιμά ότι σημαντικές διαταραχές στις προμήθειες αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2027.

Η EIA προβλέπει ότι η μέση τιμή του Brent για το 2026 θα διαμορφωθεί στα 86,81 δολάρια το βαρέλι, ενώ η μέση τιμή του WTI αναμένεται να ανέλθει στα 80,88 δολάρια το βαρέλι.

Άνοδος σε φυσικό αέριο και πολύτιμα μέταλλα

Παράλληλα, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Τετάρτης κατά 2,92% στα 60,45 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,77% στα 4,475.12 δολάρια ανά ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι σημειώνει κέρδη 2,97% στα 66,54 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κινείται υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 0,83%, στα 6,68 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1537 δολάρια ανά ευρώ, ενώ υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,1% έναντι της βρετανικής λίρας, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3518 δολάρια ανά στερλίνα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,12% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,8535 στερλίνες ανά ευρώ.

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