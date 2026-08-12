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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός
Ειδήσεις
14:03 - 12 Αυγ 2026

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός την Πέμπτη (13/8), καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Κατηγορίας 5, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε καθεστώς συναγερμού βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας στη Στερεά Ελλάδα, οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο, καθώς και η Λέσβος.

Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, Κατηγορίας 4, προβλέπεται σε εκτεταμένες περιοχές της επικράτειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και οι Σποράδες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, ώστε να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να είναι σε θέση να κινητοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε, ακόμη και από αμέλεια, να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, στη χρήση εργαλείων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, στη λειτουργία υπαίθριων ψησταριών, στο κάπνισμα μελισσών, αλλά και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199. Για οδηγίες και μέτρα αυτοπροστασίας μπορούν επίσης να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

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