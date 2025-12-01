Ο Άδωνις και το ΠΑΣΟΚ

Από τις εκλογές απέχουμε ακόμη αρκετά και προς το παρόν, τα μόνα δεδομένα που υπάρχουν για τις δυναμικότητες των κομμάτων είναι αυτά των δημοσκοπήσεων.

Σε όλες λοιπόν επιβεβαιώνεται η γνωστή εικόνα, με τη ΝΔ δυνητικά στο 30%, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, με απόσταση πάνω από 15 μονάδες και τους υπόλοιπους να ακολουθούν. Ζητούμενο συνεπώς είναι το αν θα υπάρξει εκλογική δυναμική για αυτοδυναμία (της ΝΔ) ή αν θα ενεργοποιηθούν σενάρια συνεργασιών.

Επ’ αυτού μίλησε το Σάββατο (ΕΡΤ) ο Αδωνις Γεωργιάδης και είπε λίγο-πολύ τα αυτονόητα: «Το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς συγκυβέρνηση είναι αυτό που έχουμε κάνει και στο παρελθόν, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε άλλο κόμμα με το οποίο τα προγράμματά μας, η φιλοσοφία μας, να 'ναι σχετικά κοντά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που θα λειτουργεί». Το ΠΑΣΟΚ βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να πει κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον προεκλογικά και το θέμα είναι ποια φόρμουλα θα βρει στο συνέδριό του – όποτε γίνει, ώστε να διαχειριστεί το θέμα «συνεργασίες» χωρίς να διαλυθεί…