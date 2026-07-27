Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνει τη στήριξή της προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, ενεργοποιώντας επιπλέον μέσα και προσωπικό μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Τη νέα ενίσχυση ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις δύο χώρες.

Στη Γαλλία έχουν ήδη αναπτυχθεί επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία προέρχονται από την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Η πλειονότητα των αεροσκαφών εντάσσεται στον ευρωπαϊκό στόλο πυρόσβεσης rescEU, που έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη των κρατών-μελών σε μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Αντίστοιχα, στην Ισπανία επιχειρούν έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, ενώ η Πορτογαλία έχει αποστείλει επίγειες δυνάμεις αποτελούμενες από 134 πυροσβέστες και 41 οχήματα, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πυρκαγιές που πλήττουν τις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, καθώς περισσότεροι από 300.000 πολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή δορυφορική υπηρεσία Copernicus παρέχει χαρτογράφηση έκτακτης ανάγκης, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας και της Ισπανίας, ώστε να αξιολογούνται διαρκώς οι ανάγκες και να παρέχεται πρόσθετη βοήθεια όπου απαιτείται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ευρωπαϊκές ομάδες πυρόσβεσης είχαν ήδη προαναπτυχθεί στις δύο χώρες πριν από την εκδήλωση των μεγάλων πυρκαγιών, με στόχο την ταχύτερη επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Η Επίτροπος Ετοιμότητας, Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας, Χάτζα Λάχμπιμπ, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι καθοριστικής σημασίας απέναντι σε φυσικές καταστροφές τέτοιου μεγέθους.

«Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Καμία χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της μια κρίση τέτοιας κλίμακας. Γι’ αυτό η Ευρώπη διαθέτει κοινές δυνατότητες αντιμετώπισης καταστροφών, με αεροσκάφη, πυροσβέστες και πρόσθετη επιχειρησιακή υποστήριξη όταν απαιτείται», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιείται έπειτα από αίτημα κράτους-μέλους και συντονίζει τη συνδρομή των 37 συμμετεχουσών χωρών. Όταν οι διαθέσιμες εθνικές προσφορές δεν επαρκούν, αξιοποιείται το στρατηγικό απόθεμα rescEU, το οποίο σήμερα διαθέτει στόλο 22 πυροσβεστικών αεροσκαφών και πέντε ελικοπτέρων για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών.