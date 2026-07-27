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Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο
Οικονομία
20:00 - 27 Ιουλ 2026

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Αρνητική επίδοση κατέγραψε το ακαθάριστο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών κατά α’ τρίμηνο του 2026, όπως αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία της Eurostat, καθώς κατέγραψε μείωση 2,5%, τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Ρουμανία (-8,1%), ενώ τρίτη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Αυστρία (-1,8%).  

Παράλληλα, η Ελλάδα σημειώνει τον δεύτερο υψηλότερο αρνητικό ρυθμό αποταμίευσης στην ΕΕ, με μείωση κατά -3,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε στην ΕΕ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Ελλάδα, ωστόσο, βρίσκεται στην προτελευταία θέση, με τη Ρουμανία τελευταία (με μείωση 5,3 π.μ.) και την Αυστρία στην τρίτη θέση (με -2,5 π.μ.), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην Ουγγαρία (+3,4 π.μ.).

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Παράλληλα, στους δείκτες της Eurostat για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, μετά την επίδραση του πληθωρισμού (χωρίς την εποχική διόρθωση), η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, με πτώση -3,65%, ξεπερνώντας τη Ρουμανία (-3,15%), σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία.

Ουραγός στις επενδύσεις τα ελληνικά νοικοκυριά

Κατά 0,1 π.μ. μειώθηκε κατά το α’ τρίμηνο ο ρυθμός επενδύσεων των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ εν συγκρίσει με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Ελλάδα και εδώ «πρωταγωνιστεί» στις χειρότερες επιδόσεις, αφού βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης με -0,7 π.μ.

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Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης επενδύσεων των νοικοκυριών παρουσίασε αύξηση σε τέσσερις χώρες, διατηρήθηκε αμετάβλητος σε μία και υποχώρησε σε έντεκα.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Ρουμανία, όπου ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι επενδύσεις σε σχηματισμό παγίου κεφαλαίου εκτοξεύθηκαν με ρυθμό 11,2%. Κι αυτό παρότι η Ρουμανία έχει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία μείωση διαθέσιμου εισοδήματος.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η πορεία των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες στην περίπτωση των νοικοκυριών συνδέονται κυρίως με την αγορά, κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών. Στην Ελλάδα, ο συγκεκριμένος δείκτης κατέγραψε ιδιαίτερα έντονη υποχώρηση, σημειώνοντας πτώση 11,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η επίδοση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ όλων των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες.

Ενδεικτικά, οι αμέσως επόμενες μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στη Φινλανδία και τη Σουηδία, όπου οι επενδύσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 2,8% και 2,5% αντίστοιχα.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ δεν παρουσίασε μεταβολή, έπειτα από την αύξηση 0,2% που είχε καταγραφεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Αμετάβλητη παρέμεινε και η πραγματική κατά κεφαλήν καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, μετά την άνοδο 0,5% του προηγούμενου τριμήνου.

Σε επίπεδο EE, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι ανόδου 0,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Αντίθετα, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση υποχώρησε κατά 0,2%, μετά την αύξηση 0,5% που είχε σημειώσει το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η στασιμότητα του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος στη ζώνη του ευρώ και η μικρή άνοδος που καταγράφηκε στην ΕΕ αποδίδονται κυρίως στη θετική συμβολή των αποδοχών των εργαζομένων και των κοινωνικών παροχών, εξαιρουμένων των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος. Από την άλλη πλευρά, στη ζώνη του ευρώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η μείωση του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και οι λοιπές καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις, ενώ σε επίπεδο ΕΕ η βασική αρνητική συμβολή προήλθε από τους τρέχοντες φόρους και τις καθαρές κοινωνικές εισφορές.

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