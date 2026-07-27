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Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»
Πολιτική
18:10 - 27 Ιουλ 2026

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, μετά τις καταγγελίες του τελευταίου ότι δικηγόρος του Σταμάτη Πουλή έλαβε απευθείας ανάθεση ύψους 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο Χ υποστήριξε ότι για την περίοδο της θητείας του κ. Πολάκη στο ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν συνταχθεί πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία –όπως ανέφερε– αφορούν υποθέσεις κακουργηματικής απιστίας ύψους 200.000 ευρώ και 6,5 εκατ. ευρώ και έχουν διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την επιλογή του δικηγόρου του ΕΟΔΥ, σημειώνοντας ότι έχει χειριστεί επιτυχώς δικαστικές υποθέσεις κατά του κ. Πολάκη, ενώ υποστήριξε ότι οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες θα προχωρήσουν με βάση τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καλώντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να «φοβάται» τις εξελίξεις.

Στην ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας αφού παραθέτει την δήλωση του Παύλου Πολάκη, αναφέρει: «Τολμάει και μιλάει ο @pavpol2222 σε μένα για τους δικηγόρους του ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ; Είμαστε με τα καλά μας;

Αν δεν το ξέρεις Παύλο μου, για τη θητεία σου ως Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έχει ήδη συνταχθεί πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για το τότε ΚΕΕΛΠΝΟ και την διοίκηση που είχες διορίσει, αναφορικά με κακουργηματική απιστία δικηγόρων, ύψους 200.000 € και διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. Βέβαια τότε το ΚΕΕΛΠΝΟ πλήρωνε ως δικηγόρους του μέχρι και τους συνηγόρους των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη και των Πυρήνων της Φωτιάς….

Εμείς προσλάβαμε πράγματι τον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος ως δικηγόρος σε κέρδισε σε όλα τα Δικαστήρια με τον @stamatispoulis και γνωρίζει εξαιρετικά καλά όλες σου τις παρανομίες στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Για αυτές τις παρανομίες, που αφορούν στην περίοδο που ήσουν Αναπληρωτής Υπουργός και για τις οποίες ήδη συντάχθηκαν πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως πχ για την κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 € για τη γνωστή ευνοούμενη εταιρεία φύλαξης….τον προσλάβαμε….

Προφανώς θα προτιμούσες δικηγόρος του ΕΟΔΥ να ήταν ο κύριος Απατσίδης, ώστε να νιώθεις ασφαλής….

Παύλο μου καλά και κάνεις και φοβάσαι…..και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο θα φοβόμουν….κράτα το εξής, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες. Τώρα τα πορίσματα ολοκληρώθηκαν, θα ξεκινήσουν αναγκαστικά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου για να ανακτήσει το Δημόσιο όσα έχασε από τις πράξεις σου. Και ο δικηγόρος του Δημοσίου θα είναι αυτός που σε έχει ήδη κερδίσει σε όλα και σε ξέρει και εσένα και όλους όσους τα στήνατε καλά. Θυμάμαι κάποτε κάτι «τικ τακ» που μου έγραφες….

Υγ. Το μόνον για το οποίο λυπούμαι είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν όλα σωστά και όταν θα αρχίσουν τα δικαστήρια δεν θα είσαι και βουλευτής να σε βλέπω από κοντά…».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2081737085233352976}

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