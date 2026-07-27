Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών της, ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ, οι οποίες, σύμφωνα με το Ριάντ, υποστηρίζονται από το Ιράν και είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική περιφέρεια της χώρας, καθώς και την πρωτεύουσα, Ριάντ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν» και δρουν στο Ιράκ.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι, οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, είχαν απειλήσει με αποκλεισμό της σαουδαραβικής ναυσιπλοΐας, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε τουλάχιστον ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά το πλήγμα.