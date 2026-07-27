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AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση
Επιχειρήσεις
17:47 - 27 Ιουλ 2026

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της ΑΚΤΩΡ, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές που κατατέθηκαν ανήλθαν σε 580 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 1,9 φορές, ενώ η τελική απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 7,875%.  

Η νέα ομολογιακή έκδοση αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των νέων κεφαλαίων που έχει αντλήσει ο όμιλος στα 950 εκατ. ευρώ.

Σε συνδυασμό με τις λειτουργικές ταμειακές ροές, τα κεφάλαια αυτά δημιουργούν τη χρηματοδοτική «βάση» για την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου της ΑΚΤΩΡ, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς δραστηριότητας, όπως οι παραχωρήσεις, οι κατασκευές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι υποδομές φυσικού αερίου.

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