Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Με διάθεση να ρισκάρουν επέστρεψαν οι επενδυτές στη Wall Street, με τους δείκτες να παίρνουν την ανιούσα τη Δευτέρα (27/7) καθώς η προσωρινή παύση των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε την επενδυτική ψυχολογία.

Η αποκλιμάκωση αυτή οδήγησε τις τιμές πετρελαίου σε πτώση και προσέφερε μία σημαντική «ανάσα» ανακούφισης στις αγορές, που προετοιμάζονται εν τω μεταξύ για μία ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα, με πρώτο «πλάνο» τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, αλλά και την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων και κρίσιμων μάκρο.

Στο ταμπλό της Νέας Υόρκης, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones «παίζει» στις 52.485,01 με άνοδο 1,04%, ο S&P 500 κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,58% στις 7.454,86 και ο Nasdaq κερδίζει 0,66% αγγίζοντας τις 25.139,23 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ενισχύεται κατά 1,32% στις 2.968,77 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, γνωστός και ως «δείκτης φόβου», υποχωρεί στις 17,77 μονάδες.

Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Η United Airlines και η Southwest Airlines ενισχύονται κατά 3,6% η καθεμία, ενώ στον κλάδο της κρουαζιέρας η Royal Caribbean σημειώνει άνοδο 2,4% και η Carnival κερδίζει 3%.

Παρότι ανακοινώθηκε η αναστολή των επιθέσεων, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί στις αγορές. Η εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα διατηρούν αυξημένες τις ανησυχίες των επενδυτών. Την ίδια στιγμή, το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά το πλήγμα που δέχθηκε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα από την Ουκρανία, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει το περιστατικό «εχθρική και εγκληματική ενέργεια».

Η σημερινή αντίδραση των αγορών ακολουθεί ακόμη μία δύσκολη εβδομάδα για τη Wall Street. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,6%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 2,1%. Ο τεχνολογικός δείκτης βρίσκεται πλέον περίπου 8% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών Philadelphia SE Semiconductor (SOX) έχει περάσει από τα τέλη Ιουνίου σε καθεστώς bear market, έχοντας διολισθήσει περισσότερο από 20% από την τελευταία κορυφή του.

Στο επίκεντρο Fed, εταιρικά αποτελέσματα και μάκρο

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Federal Reserve την Τετάρτη (29/7), η οποία αποτελεί την πρώτη σημαντική απόφαση νομισματικής πολιτικής υπό τον νέο πρόεδρο, Κέβιν Γουόρς. Μέχρι στιγμής ο Γουόρς δεν έχει δώσει σαφή δείγματα των προθέσεών του. Αν και το βασικό σενάριο της αγοράς προβλέπει ότι η Fed θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα και θα προχωρήσει σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, οι αγορές αποτιμούν πλέον αυξημένη πιθανότητα η αύξηση να πραγματοποιηθεί ήδη από την τρέχουσα συνεδρίαση.

Μόλις μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη (30/7), θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Ιουνίου. Δεδομένου ότι πρόκειται για τον βασικό δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed, τα στοιχεία αυτά αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις προσδοκίες των αγορών σχετικά με την πορεία των επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, η εβδομάδα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη και για τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς τέσσερις από τις εταιρείες των Magnificent Seven – Microsoft, Meta Platforms, Amazon και Apple – δημοσιοποιούν τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου. Οι ανακοινώσεις τους αναμένεται να δείξουν εάν το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να στηρίζει τις αποτιμήσεις ή εάν θα ενισχυθούν οι προβληματισμοί για τις αυξημένες επενδύσεις στον κλάδο, μετά τα απογοητευτικά στοιχεία ταμειακών ροών που παρουσίασαν την προηγούμενη εβδομάδα η Alphabet και η Tesla.

Στα μάκρο, τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου που ανακοινώθηκαν σήμερα (27/7) έδειξαν ότι οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν τον Ιούνιο λιγότερο από όσο ανέμενε η αγορά.

Συγκεκριμένα, κατέγραψαν άνοδο μόλις 0,3%, έναντι αύξησης 4% τον Μάιο και σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών του Dow Jones για άνοδο 2,1%. Εξαιρουμένου του κλάδου των μεταφορών, ο οποίος εμφάνισε πτώση 13,5%, οι παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 0,6%, ενώ ιδιαίτερα θετική συμβολή είχε η κατηγορία υπολογιστών και ηλεκτρονικών προϊόντων, η οποία σημείωσε αύξηση 3,1%.