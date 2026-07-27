Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η ουσία TMAO, που παράγεται από τα μικρόβια του εντέρου κατά την πέψη ζωικών προϊόντων, επηρεάζει το σύστημα της καρδιάς και αυξάνει τον κίνδυνο αρρυθμιών.

Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη από την Cleveland Clinic φέρνει στο φως τη στενή σχέση ανάμεσα στη διατροφή, την υγεία του εντέρου και τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Investigation, τα αυξημένα επίπεδα TMAO (N-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης) στο αίμα συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. To TMAO είναι ένα μεταβολικό παραπροϊόν που παράγεται όταν τα βακτήρια του εντέρου διασπούν θρεπτικά συστατικά τα οποία βρίσκονται κυρίως στο κόκκινο κρέας και σε άλλα ζωικά παράγωγα.

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