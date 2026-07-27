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Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
Πολιτική
20:39 - 27 Ιουλ 2026

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς ευρύτερες κοινοβουλευτικές συναινέσεις ολοκληρώνεται η πρώτη ψηφοφορία του α’ γύρου της Συνταγματικής Αναθεώρησης, καθώς το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» στις 15 διατάξεις που συμφωνεί πως θα πρέπει να αναθεωρηθούν, μένοντας συνεπές στην απόφασή του για ολοκλήρωση της αναθεώρησης με ενισχυμένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.  

Έτσι, τα 33 προτεινόμενα άρθρα της ΝΔ πήραν το «πράσινο φως» για την επόμενη φάση της αναθεώρησης, χάρη στις ψήφους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν και από τους ανεξάρτητους βουλευτές η πλειονότητα ψήφισε «όχι», με ορισμένους να τάσσονται υπέρ επιμέρους άρθρων.

Συγκεκριμένα, υπέρ κάποιων άρθων τάχθηκαν οι προερχόμενοι από τα Δεξιά της ΝΔ κκ. Κωνσταντίνος Φλώρος, Χάρης Κατσιβαρδάς, Γιώργος Ασπιώτης, Μιχαήλ Γαυγιωτάκης και Παύλος Σαράκης.

Οι κκ. Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς και Γιάννης Κόντης απείχαν από την ψηφοφορία.

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Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εγκρίθηκε με 160 ψήφους υπέρ, έναντι 93 κατά, ενώ 41 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών εγκρίθηκε με 159 «ναι», ενώ 95 βουλευτές ψήφισαν «όχι» και 40 δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 30, που προβλέπει μία και μόνη εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εγκρίθηκε με 158 θετικές ψήφους, 135 αρνητικές και ένα «παρών».

Να σημειωθεί πως η διάταξη αυτή έχει προκαλέσει εσωτερικούς τριγμούς στο κυβερνών κόμμα, αφού η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Βλάχος και ο Χαράλαμπος Αθανασίου έχουν διατυπώσει δημοσίως τις ενστάσεις τους. Μάλιστα, η κ. Μπακογιάννη ψήφισε «παρών» στη σημερινή ψηφοφορία.

Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης εγκρίθηκε με 159 θετικές ψήφους, ενώ 93 βουλευτές ψήφισαν «όχι» και 42 «παρών».

Το άρθρο 103, που αφορά στη δυνατότητα αναθεώρησης της συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, συγκέντρωσε 161 ψήφους υπέρ, ενώ 133 βουλευτές το καταψήφισαν.

Οι 33 διατάξεις παραπέμπονται στην επόμενη ψηφοφορία, τον Αύγουστο, η οποία θα επισφραγίσει τον αριθμό των άρθρων που θα προκριθούν στην αναθεωρητέα Βουλή, η οποία θα έχει την ευθύνη να αποφασίσει για το τελικό περιεχόμενό τους.

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