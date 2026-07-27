Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος, μετά την απολογία του, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει, ενώ σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για (α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, (β) κλοπή και (γ) παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία της κλοπης που του είχε απαγγελθεί μετατράπηκε σε ληστεία.

Ρόλο στην απόφαση προφυλάκισής του έπαιξε και το αδίκημα της ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, υπόθεση για την οποία εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης από το 2024.

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Ο δικηγόρος του 28χρονου σημείωσε πως «υπάρχουν πράγματα που έχουν διαστρεβλωθεί στον Τύπο», ενώ δήλωσε πως ο ίδιος έλαβε την εντολή να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο από την περασμένη Παρασκευή και όχι μέσω νομικής βοήθειας. Όπως είπε ο κ. Ψαρράς, ο ίδιος αποφάσισε να τον αναλάβει κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν όσο ο άνδρας βρισκόταν στη ΓΑΔΑ.

Ο ίδιος εξέφρασε και τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του ποινικολόγου, λέγοντας πως «ήταν ένας άνθρωπος που διακόνησε την ποινική δικαιοσύνη για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και σίγουρα η απώλειά του είναι αισθητή».

Κλείνοντας, ο κ. Ψαρράς τόνισε ότι δεν θα μπει στην ουσία της υπόθεσης υπογραμμίζοντας ότι «η προδικασία σε όλες τις δίκες διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Δεν είμαι διατεθειμένος να την παραβιάσω», κατέληξε.

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