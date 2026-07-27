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Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία
Ειδήσεις
18:17 - 27 Ιουλ 2026

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Reporter.gr Newsroom
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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν σήμερα ότι προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον σειράς «ευαίσθητων» εγκαταστάσεων πετρελαίου και βασικών κόμβων μεταφορών, οι οποίοι συνδέουν τις πετρελαϊκές υποδομές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας με το λιμάνι Γιανμπού στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.  

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για, όπως ανέφερε, την «παραβίαση» του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ίδια στιγμή, οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν αρκετά drones, τα οποία εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας απέδωσε την επίθεση σε ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν.

«Τρομοκρατικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από το ιρακινό έδαφος, από παραστρατιωτικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ριάντ κάλεσε παράλληλα την ιρακινή κυβέρνηση να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα», ώστε το έδαφος του Ιράκ να μην χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση τέτοιων επιθετικών ενεργειών.

Το περιστατικό σημειώθηκε παρά τη σχετική αποκλιμάκωση που επικρατεί στην περιοχή από το Σάββατο, μετά την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες είχαν διαρκέσει 13 ημέρες.

Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δεν έχουν μέχρι στιγμής αναλάβει την ευθύνη για κάποια επίθεση μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στις αρχές του μήνα. Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν κατηγορήσει τις συγκεκριμένες ένοπλες ομάδες για επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο της σύγκρουσης.

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