Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα ακραίας ζέστης μέσα στην εβδομάδα, το οποίο ενδέχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη χειρότερη αντιπυρική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, όπως τη χαρακτηρίζουν ήδη οι αρχές στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου χιλιάδες πυροσβέστες, στρατιώτες και εθελοντές δίνουν μάχη με δεκάδες πύρινα μέτωπα, προσπαθώντας να περιορίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια απολύτως πρωτοφανή πυρκαγιά», δήλωσε τη Δευτέρα (27/7) ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπορντό. Όπως τόνισε, η χώρα αντιμετωπίζει «εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες», με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. «Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα είναι η πιο δύσκολη που έχει καταγραφεί ποτέ, η χειρότερη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ακόμη.

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Παρότι απομένουν σχεδόν δύο μήνες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το 2026 έχει ήδη καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ πυρκαγιών στη Γαλλία. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την αρχή του έτους έχουν εκδηλωθεί 13.566 πυρκαγιές, οι οποίες έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 116.000 εκτάρια γης (περίπου 287.000 στρέμματα).

«Έχουμε ήδη ξεπεράσει το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ του 2022, όταν είχαν καεί 72.000 εκτάρια», σημείωσε ο Λεκορνί.

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του έτους έχουν καεί περισσότερα από 153.000 εκτάρια (περίπου 378.000 στρέμματα), έκταση υπερδιπλάσια και πλέον – πάνω από εξαπλάσια – σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άαγκεσεν, δήλωσε την Κυριακή (26/7) ότι η μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης, η οποία έχει καταστρέψει περισσότερα από 50.000 εκτάρια, αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Οι πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση μετά από διαδοχικά κύματα καύσωνα, συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες γύρω από το Μπορντό στη Γαλλία, καθώς και τις περιοχές της Μαδρίτης και της Βαλένθια στην Ισπανία, παρά τις πολυήμερες προσπάθειες κατάσβεσης. Οι φλόγες έχουν αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη.

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«Πρόκειται για πραγματική καταστροφή», δήλωσε ο 36χρονος Γκιγιόμ Μπος, κάτοικος του χωριού Λε Τεμπλ, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Η σύζυγός του και ο γιος τους συγκαταλέγονται στους περισσότερους από 300.000 ανθρώπους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας των πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία. Ο ίδιος, ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει μαζί με αγρότες και ιδιοκτήτες δασών, προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της φωτιάς και να προστατεύσει κατοικίες. «Τώρα που υποχωρεί η αδρεναλίνη, η πραγματικότητα είναι οδυνηρή», είπε, σύμφωνα με τους New York Times.

Στη νοτιοδυτική περιφέρεια Ζιρόντ της Γαλλίας, που έχει πληγεί περισσότερο, οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 40.000 εκτάρια και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση τουλάχιστον 200.000 κατοίκων, σε μία από τις μεγαλύτερες ειρηνικές εκκενώσεις στην ιστορία της χώρας. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το Μπορντό τη Δευτέρα, διακόπηκαν όλα τα δρομολόγια των τρένων νότια της πόλης, ενώ ο δήμαρχος Τομά Καζενάβ δήλωσε ότι προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων εντολών εκκένωσης.

Η πρόσκαιρη βελτίωση των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της νύχτας βοήθησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιβραδύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών σε ορισμένες περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και το Μπορντό. Ωστόσο, η νέα θερμή εισβολή που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, εντείνει τους φόβους για νέα πύρινα μέτωπα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πολύ χαμηλή υγρασία, θυελλώδεις ανέμους και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

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Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε ότι οι πυροσβέστες διαθέτουν ένα «καθοριστικό» χρονικό «παράθυρο» δύο ημερών για να περιορίσουν τις φωτιές γύρω από τη Μαδρίτη, πριν από την έλευση του νέου κύματος καύσωνα.

Την ίδια στιγμή, στην ανατολική επαρχία Καστεγιόν, νέα επιδείνωση ενός μεγάλου πύρινου μετώπου οδήγησε στην απομάκρυνση ακόμη 16.000 κατοίκων το Σαββατοκύριακο, ανοίγοντας ένα νέο επικίνδυνο μέτωπο που απειλεί και προστατευόμενο εθνικό πάρκο. Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή τη Δευτέρα (27/7), ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα οι πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν καταστρέψει περισσότερα από 100.000 εκτάρια.

«Η κλιματική κρίση ξεπερνά πλέον κάθε όριο και κάθε πρόβλεψη που οι επιστήμονες προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια για την Ισπανία και συνολικά για την Ευρώπη», τόνισε ο Σάντσεθ.

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής

- Ανθρώπινες απώλειες: Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στις επαρχίες Καστεγιόν και Βαλένθια. Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής θύματα.

- Εκκενώσεις: Από την έναρξη των τελευταίων πυρκαγιών την περασμένη εβδομάδα, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν λάβει εντολή είτε να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους είτε να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια. Στις γαλλικές περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, ενώ στην Ισπανία εκκενώθηκαν περίπου 60.000 κάτοικοι γύρω από τη Μαδρίτη και άλλοι 16.000 κοντά στη Βαλένθια.

- Νέφος καπμού: Η ένταση των πυρκαγιών ήταν τόσο μεγάλη που δημιούργησε ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο. Τα τεράστια σύννεφα που σχηματίστηκαν από τη θερμότητα των πυρκαγιών φαίνεται πως επιτάχυναν περαιτέρω την εξάπλωση της φωτιάς σε πολλές περιοχές, όπως η Ζιρόντ. Το σύννεφο αυτό ονομάζεται πυροσωρειτομελανίας (pyrocumulonimbus) και είναι ένα τεράστιο καταιγιδοφόρο νέφος που δημιουργείται από την ακραία θερμότητα και την υγρασία μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς. Λειτουργεί σαν μια κανονική καταιγίδα αλλά τροφοδοτείται αποκλειστικά από την ίδια τη φωτιά.

- Καυτό καλοκαίρι: Τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Δυτική Ευρώπη δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία, περιοχές που ήδη είχαν βιώσει ένα εξαιρετικά θερμό και ξηρό καλοκαίρι.