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Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη
Υγεία
17:49 - 27 Ιουλ 2026

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, συγκροτήθηκε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), με πρόεδρο τη Ματίνα Παγώνη, πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ.

Η θητεία της νέας προσωρινής διοίκησης προβλέπεται να έχει διάρκεια έως έξι μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ενώ μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά και για διάστημα έως τριών επιπλέον μηνών, εφόσον συντρέξουν εξαιρετικοί λόγοι.

Κύρια αποστολή της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι η άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, από τις οποίες θα προκύψουν τα νέα αιρετά όργανα διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα διοίκηση, η προσωρινή επιτροπή θα έχει περιορισμένες αρμοδιότητες. Ειδικότερα, θα μπορεί να προχωρά αποκλειστικά στις απολύτως αναγκαίες ενέργειες που αφορούν τη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου, διασφαλίζοντας την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας του έως την εκλογή των νέων οργάνων.

Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Για το διοικητικό συμβούλιο:

* Πρόεδρος: Παγώνη Ματίνα Παθολόγος.

* Αντιπρόεδρος Α: Πλατανησιώτης Νικόλαος, Ιατρός δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.

* Αντιπρόεδρος Β: Τσαούσης Κωνσταντίνος, Δερματολόγος.

* Γενικός Γραμματέας: Φισφής Ιωάννης, Ουρολόγος.

* Ταμίας: Παπαδόπουλος Λάζαρος, Γυναικολόγος.

* Μέλη: Γεωργιάδης Χαράλαμπος - Καψοκόλης Ιωάννης

Για το πειθαρχικό συμβούλιο:

* Πρόεδρος: Κασσάρας Γεώργιος, Χειρουργός.

* Αντιπρόεδρος: Αποστολάτος Γεράσιμος, Γυναικολόγος.

* Τακτικά μέλη: Βολίκας Κίμων, Παθολόγος - Κουρή Μαρία, Ακτινολόγος - Σαρώφ Παύλος, ΩΡΛ.

* Αναπληρωματικά μέλη: Καπώλης Ευστράτιος, Γενικός Ιατρός - Παπαθανάσης Παντελής, ΩΡΛ - Ζαφειράτου Σοφία, Παθολόγος.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2081745110685950265}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 18:13
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