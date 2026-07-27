ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Τη διενέργεια της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για τον οδηγό τραμ που καταγράφηκε από επιβάτη να καπνίζει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, έχοντας παράλληλα τα πόδια του πάνω στην κονσόλα οδήγησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε συρμό του τραμ στη Νέα Σμύρνη και οι σχετικές εικόνες, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να βρίσκεται στη θέση εργασίας του, να έχει αφαιρέσει τα παπούτσια του, να ακουμπά τα πόδια του στην κονσόλα και να καπνίζει, ενώ σύμφωνα με την καταγραφή φέρεται να πετά και τη στάχτη στο δάπεδο του χώρου οδήγησης.

Η ΣΤΑΣΥ, μετά την έκταση που έλαβε το θέμα, ανακοίνωσε ότι ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και ότι θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας.

Η συμπεριφορά του εργαζομένου προκάλεσε προβληματισμό όχι μόνο για την εικόνα που δόθηκε προς το επιβατικό κοινό, αλλά κυρίως για ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ενός οδηγού μέσου σταθερής τροχιάς.

Το περιστατικό καταγράφηκε από επιβάτη, καθώς η θέση οδήγησης διαχωρίζεται από τον χώρο των επιβατών με τζάμι, γεγονός που έκανε ορατές τις κινήσεις του οδηγού την ώρα που εκτελούσε το δρομολόγιο.

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Όπως τονίζει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ: «Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».