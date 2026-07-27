THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Συνεχιζόμενες ισχυρές εμπορικές και οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε η THEON, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/7) τα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο και το Α’ εξάμηνο του 2026, για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Η THEON διατήρησε αναπτυξιακή πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας περιθώρια κερδοφορίας περί το 25% και δείκτη Book-to-Bill περίπου 1,0x. Ο όμιλος εξακολουθεί να επωφελείται από τη διαρκή ζήτηση της αγοράς, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση για την επίτευξη των προβλέψεών του για το οικονομικό έτος 2026.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται περαιτέρω επιτάχυνση της δραστηριότητας και της εισροής νέων παραγγελιών, ακολουθώντας την εποχικότητα του κλάδου και το ιστορικό μοτίβο δραστηριότητας της THEON. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ευκαιρίες που συνεχίζουν να αναδεικνύονται σε βασικές γεωγραφικές αγορές, σε συνδυασμό με την ένταξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών στο οικοσύστημα της THEON, αναμένεται να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη και να διευρύνουν σημαντικά τη συνολική δυνητική αγορά του Ομίλου.

Η THEON συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) κατά το Β’ τρίμηνο του 2026, ανακοινώνοντας τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της. Παρά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα σε μη οργανική ανάπτυξη, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρό ισολογισμό, ενώ η μόχλευση αναμένεται να παραμείνει σε διαχειρίσιμα επίπεδα στο τέλος του έτους.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η THEON επιβεβαιώνει εκ νέου τόσο τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2026, όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διατήρηση δείκτη book-to-bill άνω του 1,0x για το 2026 και επίτευξη εσόδων ύψους €1 δισ. έως το 2029.

Βασικά Σημεία

Οικονομικές εξελίξεις

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 38,5% και διαμορφώθηκαν στα €232,5 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, αποτυπώνοντας τη διαρκή ζήτηση για το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων νυχτερινής όρασης, φορητών ψηφιακών συστημάτων και λύσεων ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) της THEON. Η εταιρία διατήρησε δείκτη Βook-to-Βill περίπου 1,0x, εισερχόμενη στο παραδοσιακά ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο με ισχυρό χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών ευκαιριών.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,4% (24,7% οργανικά) σε €248,7 εκατ., ξεπερνώντας κατά πολύ τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς. Η συνεισφορά της KAPPA και η αυξανόμενη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της THEON στηρίζουν περαιτέρω τη στρατηγική του Ομίλου για επέκταση πέραν των παραδοσιακών συστημάτων στρατιώτη προς προηγμένες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες ISR.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT παρέμεινε σε κορυφαία επίπεδα για τον κλάδο και ενισχύθηκε περαιτέρω σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2025, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της THEON ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις και η ενσωμάτωση των νεοαποκτηθεισών εταιριών.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (soft backlog) αυξήθηκε σε €1,46 δισ. (2,4x κάλυψη βάσει του άνω ορίου πρόβλεψης εσόδων για το 2026), προσφέροντας σημαντική προβλεψιμότητα για τη μελλοντική ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με δικαιώματα προαίρεσης ύψους €902 εκατ., η THEON συνεχίζει να επωφελείται από πολυετή εξοπλιστικά προγράμματα, συμφωνίες-πλαίσιο και υψηλά ποσοστά διατήρησης πελατών με διαφοροποιημένο γεωγραφικό αποτύπωμα.

Η THEON διατηρεί ισχυρό ισολογισμό, με δείκτη μόχλευσης 1,7x , πριν από την ολοκλήρωση των εξαγορών της MERIO SAS (MERIO) και της HGH Systèmes Infrarouges (HGH), οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του Γ’ τριμήνου του 2026 και τις αρχές του 2027 αντίστοιχα. Οι ταμειακές ροές του Ομίλου επιτρέπουν περαιτέρω οργανικές επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής του δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ταχεία μείωση του δανεισμού του.

Διατήρηση ισχυρής παραγωγής ταμειακών ροών κατά το Α’ Εξάμηνο 2026, με δείκτη cash conversion 82,9%, ενώ το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης ως ποσοστό των εσόδων του τελευταίου δωδεκαμήνου μειώθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Επιχειρησιακές Εξελίξεις

Κατά το Β’ τρίμηνο του 2026, η THEON συνέχισε να ενισχύει τη θέση της ως ηγέτιδα σε ηλεκτροοπτικά αμυντικά συστήματα, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τα βασικά προϊόντα της στον τομέα των φορητών συστημάτων και επιταχύνοντας παράλληλα την επέκτασή της στους τομείς των λύσεων ISR, των drones, των τεχνολογιών counter-UAS και σε εφαρμογές με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσω εξαγορών, στρατηγικών συνεργασιών και στοχευμένων επενδύσεων, ο Όμιλος διευρύνει διαρκώς το τεχνολογικό του χαρτοφυλάκιο και ενισχύει την ικανότητά του να καλύπτει ένα ολοένα πιο διαφοροποιημένο σύνολο επιχειρησιακών και αμυντικών αναγκών.

Συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τις κορυφαίες λύσεις νυχτερινής όρασης της THEON, υποστηριζόμενη από τα προγράμματα εκσυγχρονισμού στρατού σε χώρες του ΝΑΤΟ και συμμάχων.

Ενίσχυση της εμπορικής δυναμικής στις λύσεις ISR, οι οποίες αναμένεται να αντιπροσωπεύουν αυξανόμενο ποσοστό των εσόδων του Ομίλου μεσοπρόθεσμα.

Νέα παραγγελία στο πλαίσιο του προγράμματος Future Soldier της Bundeswehr (IdZ) για προϊόντα του οικοσυστήματος A.R.M.E.D της THEON, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη στρατηγική ολοκληρωμένων λύσεων για το στρατιώτη.

Νέα παραγγελία συστημάτων της Kappa Optronics για αρκετές εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παραδόσεις από το 2026 έως το 2028.

Ταχεία είσοδος και ανάπτυξη τεχνολογιών και δυνατοτήτων στους τομείς των drones, των συστημάτων αντι-drone και των λύσεων άμυνας που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εκτιμώμενη δυνητική αγορά της THEON πλέον προσεγγίζει τα €8 δισ., σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πριν από δώδεκα μήνες, ως αποτέλεσμα της επέκτασης σε όμορους τεχνολογικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως τα προηγμένα ηλεκτροπτικά, οι λύσεις ISR, τα drones και οι εφαρμογές άμυνας με δυνατότητες AI.

Εταιρικές και Στρατηγικές Εξελίξεις

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η THEON συνέχισε να ενισχύει το βιομηχανικό της αποτύπωμα και το στρατηγικό της οικοσύστημα μέσω στοχευμένων επενδύσεων, στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης νέων δραστηριοτήτων. Ο Όμιλος διατήρησε επίσης ισχυρή παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του αμυντικού κλάδου, αναδεικνύοντας το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων του και το αναπτυσσόμενο σύνολο τεχνολογιών επόμενης γενιάς σε πελάτες, επενδυτές και συνεργάτες παγκοσμίως.

Συμμετοχή στην Eurosatory 2026, παρουσιάζοντας το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της THEON στους τομείς των φορητών συστημάτων, των λύσεων ISR, και των ηλεκτροπτικών συστημάτων και τεχνολογιών που σχετίζονται με drones.

Περισσότεροι από 1.000 επισκέπτες στο περίπτερο της εταιρίας.

Παρουσίαση πρωτοτύπου συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού μεταξύ Kappa, Varjo και THEON.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Safran Electronics & Defense για την ίδρυση κοινοπραξίας (Joint Venture) με αντικείμενο τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση αερομεταφερόμενων ηλεκτροοπτικών συστημάτων υπέρυθρης τεχνολογίας για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Συμφωνία για την απόκτηση του 80% της MERIO, της γαλλικής εταιρίας σχεδιασμού και κατασκευής μικρών ηλεκτροπτικών συστημάτων για εναέρια, χερσαία και θαλάσσια μη επανδρωμένα συστήματα, με δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συμφωνία για την εξαγορά της HGH σε αποτίμηση περίπου €300 εκατ. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την είσοδο της THEON στα συστήματα αντι-drone, ενώ το προηγμένο λογισμικό AI της HGH αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων ISR και εφαρμογών για πλατφόρμες (platform-based applications) του Ομίλου, καθώς και στα φορητά συστήματα για το στρατιώτη.

Επένδυση ύψους 3 εκατ. δολαρίων στην Twin Prime, αμερικανικό εργαστήριο προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει εξειδικευμένα μοντέλα για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας.

Εγκαίνια νέας εγκατάστασης στο Μπαγκλαντές, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος Μεταφοράς Τεχνολογίας σε συνεργασία με τον τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρίας και τον Στρατό του Μπαγκλαντές.

*Οι εξαγορές των HGH και MERIO τελούν υπό την πλήρωση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της MERIO αναμένεται έως το τέλος του Γ’ τριμήνου 2026 και θα χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού δανεισμού και διαθεσίμων. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH αναμένεται στις αρχές του 2027 και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου μέσω δανεισμού, χωρίς σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με το δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται σε περίπου 3,0x σε pro-forma βάση πριν υποχωρήσει σε περίπου 2,5x έως το 2027.

Σημειώνεται πως η THEON θα δημοσιεύσει την αναφορά αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2026 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, μετά το κλείσιμο των αγορών. Διαδικτυακή ενημέρωση (webcast) για αναλυτές και επενδυτές θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, με τις λεπτομέρειες εγγραφής να ανακοινώνονται πλησιέστερα στην ημερομηνία διεξαγωγής.

Προοπτικές Ομίλου

Οι προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες ως ακολούθως:

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της THEON και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας. Η THEON έχει επιταχύνει σημαντικά την επέκτασή της σε ορισμένους από τους ταχύτερα κινούμενους τομείς της αμυντικής τεχνολογίας, με πρόσφατες πρωτοβουλίες και κοινές επιχειρηματικές δράσεις να μετουσιώνονται σε εμπορικές ευκαιρίες και νέες παραγγελίες, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε έναν κορυφαίο όμιλο αμυντικών ηλεκτροπτικών συστημάτων. Η THEON τοποθετείται ολοένα και πιο δυναμικά στην αιχμή μιας νέας αγοράς που διαμορφώνεται από τη σύγκλιση προηγμένων αισθητήρων, τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομων συστημάτων, δυνατοτήτων ISR και προγραμμάτων εκσυγχρονισμού στρατιώτη επόμενης γενιάς. Με μια διευρυμένη αγορά ολοένα αυξανόμενη, ενισχυμένη γεωγραφική παρουσία και ισχυρότερο από ποτέ χαρτοφυλάκιο καινοτομιών, παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι τόσο για την επίτευξη των προβλέψεών μας για το Οικ. Έτος 2026, όσο και για την επίτευξη εσόδων ύψους €1 δισ. έως το 2029.»