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Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες
Ειδήσεις
22:33 - 27 Ιουλ 2026

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Reporter.gr Newsroom
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Η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/7) την πρόθεσή της να επεκτείνει τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας από έξι σε εννέα μήνες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής της πολιτικής.  

Για την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, γι’ αυτό και ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις τόσο με το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) όσο και με τους Πράσινους. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η νέα ρύθμιση θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Το περιβάλλον ασφαλείας έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια. Το όραμα μιας διαρκούς ειρήνης στην Ευρώπη κατέρρευσε μετά την επιθετική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», ανέφερε ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Σάλτσμπουργκ.

Η Αυστρία, η οποία διατηρεί διαχρονικά καθεστώς ουδετερότητας και δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, αξιοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της κυρίως για την υποστήριξη των πολιτικών αρχών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές, καθώς και για την επιτήρηση των συνόρων και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

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